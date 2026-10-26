Sur l’iPhone Duo, Safari 27.1 change la lecture des PDF quand vous pliez l’écran

Safari 27.1 affiche deux pages de PDF lorsque l’iPhone Duo est tenu comme un livre. Un changement précis, distinct de l’adaptation des sites Web.

Plier son téléphone pour changer la présentation d’un document : c’est le nouvel usage que Safari 27.1 apporte à l’iPhone Duo. Un PDF consulté sur le Web s’affiche sur deux pages lorsque l’appareil est tenu partiellement plié, comme un livre. Écran complètement ouvert ou téléphone fermé, le navigateur revient à une seule page.

Cette modification est décrite par l’équipe WebKit dans sa présentation de Safari 27.1 publiée le 23 octobre. Elle concerne les PDF consultés sur le Web avec ce modèle. Rien dans ce comportement ne transforme les autres iPhone en appareils à double affichage.

Deux pages pour lire le document comme un livre

L’intérêt apparaît avec un document dont les pages se répondent : une carte accompagnant une explication, une brochure ou un dossier illustré. La posture du téléphone devient une manière de choisir la présentation. Pour revenir à une page, il suffit de modifier cette posture selon les conditions décrites par WebKit.

Sur une brochure, on peut suivre une image d’un côté et son explication de l’autre. Sur une page très dense, les caractères peuvent au contraire rester petits : la double page facilite le survol du document, tandis que le zoom répond au besoin de lire un détail.

Pourquoi Safari change aussi de place pour ses onglets

WebKit décrit deux organisations. Sur l’écran extérieur, la barre d’onglets se trouve en bas par défaut, comme sur les autres iPhone. Sur l’écran intérieur, elle est placée en haut, dans une disposition rappelant davantage l’iPad ou le Mac. Le même navigateur adapte ainsi ses commandes à l’écran utilisé.

En paysage sur l’écran intérieur, deux fenêtres peuvent également occuper l’espace côte à côte. Chaque fenêtre dispose alors d’une zone de lecture étroite. Un site qui retrouve une présentation proche de celle d’un smartphone n’a donc pas forcément mal détecté l’appareil : il répond à la largeur réellement disponible dans sa fenêtre.

Les sites ne deviennent pas tous « pliables » d’un coup

Safari conserve le même moteur WebKit et les mêmes technologies Web que les autres iPhone. Les sites adaptatifs restent la base de l’expérience. Deux outils permettant aux développeurs d’exploiter la posture et les segments de l’écran sont proposés en préversion, derrière des options expérimentales.

Leur présence ne signifie pas que tous les sites les utilisent. Pour lire un PDF sur deux pages dans le cas décrit, WebKit annonce un comportement du navigateur lui-même. Pour qu’une page Web réorganise précisément son contenu autour de la pliure, le travail du site reste déterminant.

La présentation en livre est donc un geste de lecture pour les PDF, pas une nouvelle règle imposée à toutes les pages. Sur le même iPhone, un magazine en PDF et son site Web peuvent conserver des organisations différentes : le navigateur gère le premier cas, le site doit prévoir le second.