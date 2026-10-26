Une version de test HyperOS 4 européenne est signalée pour le Xiaomi 14. Voici les références citées et ce qu’elles permettent réellement d’établir.

HyperOS 4 : une bêta européenne est signalée pour le Xiaomi 14, sans déploiement stable annoncé

Le Xiaomi 14 vendu en Europe franchit une nouvelle étape dans le suivi non officiel d’HyperOS 4 : une version de test portant la référence OS4.0.0.6.XNCEUXM est signalée. La branche européenne est bien mentionnée. En revanche, aucune distribution stable en France n’est démontrée par ce repérage.

La chaîne spécialisée Tech Mukul décrit explicitement cette version comme une bêta et précise que la version stable n’est pas prête. Le signalement était consultable le 25 octobre ; sa date de première publication n’a pas pu être établie de manière fiable. Xiaomi n’annonce pas, par ce message tiers, une ouverture publique du programme en France.

Une version européenne distincte de la branche globale

Le même suivi distingue une version globale, OS4.0.0.4.XNCMIXM, de la référence européenne terminée par EUXM. Ces codes ne sont pas interchangeables. Ils permettent de repérer la branche logicielle mentionnée, sans établir que deux appareils recevront leur notification de mise à jour au même moment.

Le suffixe régional est un repère ; le dernier chiffre n’est pas un compte à rebours. À partir de cette seule référence, impossible d’établir le nombre de testeurs, les fonctions retenues ou le jour de disponibilité.

POCO F7 et Redmi Note 14 : des bêtas globales, pas européennes

Tech Mukul mentionne également OS4.0.0.4.XOLMIXM pour le POCO F7 et OS4.0.0.2.XOGMIXM pour le Redmi Note 14. Les deux références sont présentées comme des bêtas globales, avec une version stable encore non prête. Elles ne prouvent donc pas l’existence d’un déploiement européen pour ces deux téléphones.

Ces informations doivent rester attachées aux modèles exacts. Un POCO F7 n’est pas un F7 Pro, et le nom Redmi Note 14 recouvre plusieurs références commerciales. Étendre automatiquement le signalement à toutes les variantes Pro, Pro+ ou 5G produirait une liste de compatibilité que cette source ne fournit pas.

Le code à comparer avant de chercher une mise à jour

Avant de chercher pourquoi la mise à jour n’apparaît pas, relevez la référence complète du modèle et la version HyperOS installée dans les informations de l’appareil. Cette comparaison sert à identifier votre situation actuelle. Elle n’ouvre aucun accès particulier à une bêta.

Le repère à conserver est OS4.0.0.6.XNCEUXM pour le Xiaomi 14 européen. Une notification officielle ou une annonce Xiaomi précisant les conditions d’accès permettra de passer du repérage d’une bêta à une distribution vérifiable. Ce sont deux étapes distinctes.