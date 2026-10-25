Les Pixel pourraient enfin afficher le nombre de notifications sur leurs icônes

Un menu découvert dans Android 17 prépare des badges chiffrés sur Pixel Launcher. L’affichage lui-même ne fonctionne pas encore dans l’analyse publiée.

Combien d’alertes se cachent derrière le petit point d’une icône Pixel ? Google prépare une option permettant d’y afficher un chiffre. Le menu découvert dans Pixel Launcher, au sein d’Android 17 QPR3 Beta 2, a été présenté le 21 octobre. Les chercheurs ont révélé les réglages, mais pas encore obtenu les compteurs sur l’écran d’accueil : la fonction reste inachevée.

Il faut donc parler d’une fonction en développement. Installer cette bêta ne garantit pas de trouver un compteur prêt à l’emploi sur son écran d’accueil. La découverte concerne un réglage caché et une interface inachevée, pas un déploiement annoncé pour les Pixel français.

Trois choix pour rendre les alertes plus ou moins visibles

L’équipe d’Android Authority a fait apparaître un sous-menu proposant nombre, point ou aucun badge. Le premier choix doit afficher un compteur sur l’icône, le deuxième conserve l’indicateur discret déjà familier aux utilisateurs de Pixel, et le dernier retire ce repère visuel.

Ce dernier choix ne revient pas à couper les notifications elles-mêmes. On peut vouloir conserver les alertes reçues tout en évitant les pastilles sur l’écran d’accueil. L’intérêt du projet est justement de séparer la réception de l’information de la manière dont elle reste signalée après coup.

Dans son analyse originale, le média précise toutefois que les chiffres ne sont pas encore rendus sur les icônes. Les captures attestent de l’existence du menu de préparation, sans démontrer le fonctionnement complet du compteur. Aucune date de version stable n’est donnée.

Un badge ne compte pas forcément tous les messages d’un compte

La documentation Android sur les badges rappelle que ces indicateurs sont liés aux notifications actives. Elle permet aussi aux applications de fournir un nombre particulier, par exemple lorsqu’une notification représente plusieurs messages. Le résultat dépend donc de ce que l’application transmet et de ce que le lanceur affiche.

C’est une différence pratique pour l’utilisateur : un compteur visible sur une icône ne doit pas être lu automatiquement comme l’inventaire intégral des éléments non lus stockés sur un serveur. Une application peut regrouper ses alertes ou choisir de ne pas associer certains canaux à un badge.

Sur un écran d’accueil, les chiffres faciliteraient le repérage d’applications accumulant des alertes. Le point conserve un autre avantage : il indique simplement une activité sans transformer chaque icône en compteur. Le menu en préparation laisserait le choix entre ces usages plutôt que d’imposer un nouvel affichage.

Le changement éventuel porte sur l’interface des Pixel, et non sur l’invention des badges dans Android. Le système les prend en charge depuis Android 8.0, et d’autres interfaces utilisent déjà des présentations différentes. Pour les propriétaires de Pixel, la vraie nouveauté serait de pouvoir choisir une présentation chiffrée directement dans leur lanceur habituel.