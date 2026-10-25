Un abonnement iCloud n’agrandit pas la mémoire de l’iPhone. Voici comment identifier l’espace saturé et optimiser les photos sans suppression précipitée.

Votre iPhone est plein malgré un abonnement iCloud ? Voici les deux stockages à vérifier

Votre abonnement iCloud dispose encore de place, mais l’iPhone refuse de stocker davantage de contenus ? Les deux jauges ne décrivent pas le même espace. Le stockage local reste celui intégré au téléphone à l’achat ; iCloud fournit une capacité en ligne. Un forfait plus grand peut aider pour certains usages, sans ajouter un seul gigaoctet à la mémoire physique de l’appareil.

Avant de changer de forfait ou de supprimer des photos, il faut donc identifier ce qui manque. Un jeu volumineux installé sur l’iPhone, une photothèque conservée en pleine résolution et une sauvegarde iCloud trop grosse ne se traitent pas de la même manière. Le bon diagnostic évite aussi de payer pour une capacité qui ne résout pas l’alerte affichée.

Deux écrans permettent de trouver le stockage saturé

Pour la mémoire du téléphone, ouvrez Réglages, Général, puis Stockage de l’iPhone. Vous y trouverez la place utilisée par les applications et d’autres catégories de contenu. Apple peut aussi y afficher des recommandations adaptées à l’appareil.

Pour le compte en ligne, revenez dans Réglages, touchez votre nom puis iCloud. La rubrique Stockage ou Gérer le stockage détaille l’espace utilisé sur les serveurs d’Apple. La documentation officielle sur ces deux stockages décrit séparément ces parcours.

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Par exemple, un appareil doté de 128 Go conserve cette capacité même si son propriétaire dispose d’un abonnement cloud bien plus important. Les applications installées et leurs fichiers locaux doivent toujours trouver leur place sur le téléphone. Le cloud peut aider à organiser certains contenus, mais ne devient pas une extension matérielle utilisable par tous les logiciels.

Pour les photos, vérifiez l’optimisation plutôt que de tout effacer

Photos iCloud peut conserver les originaux en pleine résolution en ligne et garder, lorsque cela devient nécessaire, des versions moins volumineuses sur l’appareil. C’est le rôle d’Optimiser le stockage de l’iPhone. L’intérêt n’est pas de vider instantanément la photothèque locale, mais d’ajuster la place qu’elle occupe tout en permettant de retrouver les originaux.

Le parcours actuel indiqué par Apple passe par Réglages, votre nom, iCloud, puis Photos. Activez la synchronisation si elle correspond à votre besoin. Sous iOS 27 ou une version ultérieure, la documentation prévoit ensuite une entrée Stockage de l’iPhone pour vérifier l’option d’optimisation.

Il faut que l’espace iCloud disponible suffise à accueillir le contenu concerné. La présence de nombreuses photos dans l’application ne prouve pas, à elle seule, que tous les originaux récents ont déjà été envoyés en ligne. Avant une suppression ou une opération importante, contrôlez l’état de la synchronisation et l’existence des fichiers que vous souhaitez garder.

La fiche Apple consacrée à la gestion des photos et vidéos propose aussi d’autres solutions : transférer sur un ordinateur les contenus que l’on ne veut pas stocker dans iCloud ou fusionner les doublons. Ce sont des choix différents d’un simple changement d’abonnement.

Si une application occupe l’essentiel de la mémoire, iCloud ne fera pas le ménage à sa place

Le tableau du stockage local aide à repérer un problème concentré sur une application. Un grand jeu ou une bibliothèque de contenus téléchargés pour une consultation hors ligne peuvent continuer à occuper plusieurs gigaoctets, même avec une photothèque correctement optimisée. Il faut examiner les options de l’application concernée et décider quels téléchargements restent utiles.

Évitez de supprimer au hasard une catégorie simplement parce que son nom paraît technique. L’objectif est de retirer des contenus identifiés, récupérables ou devenus inutiles. La place nécessaire aux applications reste une contrainte locale que le volume de votre abonnement en ligne ne fait pas disparaître.

Si vous consultez plutôt des fichiers synchronisés, notre guide iCloud Drive détaille ce fonctionnement. Il ne faut pas confondre ce service de fichiers avec la photothèque ni avec une copie indépendante de toutes les données de l’iPhone.

Après chaque changement, regardez la jauge qui déclenchait l’alerte. Une baisse de l’espace utilisé sur l’iPhone confirme un effet local ; une baisse dans iCloud confirme un effet sur le compte. Vous saurez ainsi si l’action a libéré la place qui manquait, avant de payer pour un forfait supérieur.