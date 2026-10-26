Un HMD Fusion amélioré pour l’Europe est évoqué avec un écran Full HD+ 120 Hz et une nouvelle puce. Les différences attendues et les points encore inconnus.

HMD préparerait un nouveau Fusion pour l’Europe, avec un écran et un processeur revus

Le HMD Fusion pourrait revenir en Europe avec deux changements marquants : un écran Full HD+ à 120 Hz et un Snapdragon 7s Gen 2. La fiche attribuée au leaker HMD_MEME’S décrit une version européenne améliorée, encore non confirmée par HMD. Elle a été relayée le 25 octobre par Gizmochina ; la date exacte du message initial n’a pas pu être établie.

L’intérêt pour les lecteurs français tient à cette mention explicite de l’Europe. La piste concerne donc un marché pertinent, mais ne vaut pas annonce de commercialisation en France. Aucun prix français ni calendrier officiel ne permet encore de situer l’appareil face aux Redmi, Galaxy ou Motorola déjà en vente.

Un écran plus défini et une nouvelle puce sont évoqués

Dans le message de HMD_MEME’S, l’écran conserverait une diagonale de 6,56 pouces, tout en passant au Full HD+ et à 120 Hz. La fiche officielle du Fusion existant indique du HD+ à 90 Hz. Si la fuite se confirme, les différences toucheraient ainsi la définition et la fréquence de rafraîchissement.

La puce passerait pour sa part du Snapdragon 4 Gen 2 au Snapdragon 7s Gen 2. Cette référence indique un changement de plateforme, mais aucune mesure sur cet appareil inédit ne permet encore de chiffrer le gain en jeu ou en autonomie. La fuite cite aussi des configurations de 8 ou 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

En photo, elle mentionne un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique. Le Fusion actuel est documenté avec une stabilisation électronique Smart EIS. Conserver un nombre de mégapixels identique ne rendrait donc pas nécessairement les deux équipements photo équivalents.

La batterie resterait à 5 000 mAh, le suivi doit encore être précisé

Les 5 000 mAh et la charge à 33 W évoqués reprennent les valeurs du Fusion connu. On ne peut pas en déduire une autonomie identique : la dalle, la puce et le logiciel de la nouvelle version restent à évaluer. L’écran plus rapide et mieux défini ne fournit pas, à lui seul, un résultat d’endurance.

La source évoque quatre ans de suivi, sans détailler suffisamment la nature de cet engagement. Il serait prématuré d’annoncer quatre grandes mises à jour Android. Même prudence pour la compatibilité des accessoires du premier Fusion : la continuité du nom ne la garantit pas.

L’écran et la puce concentrent donc l’essentiel du changement évoqué ; la batterie et la charge resteraient sur les mêmes valeurs. Sans prix européen annoncé, impossible pour l’instant de situer cette version dans le budget d’un acheteur français.