Sur iPhone Duo, Touch ID nécessite une calibration après remplacement du bouton. Apple détaille aussi les pièces réemployées et les mentions de l’historique.

iPhone Duo : remplacer le bouton Touch ID ne suffit pas à réactiver les paiements

Un bouton Touch ID peut être installé sur un iPhone Duo sans que l’authentification biométrique soit encore utilisable. Apple précise qu’après son remplacement, la calibration doit être terminée avec Repair Assistant. Tant que cette étape manque, l’empreinte ne permet pas de déverrouiller l’appareil, d’autoriser un paiement ou de se connecter à une application.

Ces précisions figurent dans une fiche d’assistance Apple publiée le 22 octobre. Elles éclairent surtout l’état réel d’une réparation : le montage de la pièce et le retour complet de Touch ID ne correspondent pas nécessairement au même moment.

La mention Finish Repair indique une réparation à terminer

Lorsqu’un nouveau bouton authentique a été installé, l’historique peut afficher Finish Repair à côté de la pièce jusqu’à l’achèvement de la procédure. Apple demande de terminer la réparation avec Repair Assistant pour rétablir l’usage biométrique.

Le code du téléphone conserve un rôle distinct. La fiche indique que l’avertissement n’empêche pas de verrouiller ou de déverrouiller l’appareil avec ce code, ni d’utiliser Siri. Un lecteur d’empreinte indisponible ne signifie donc pas que toutes les façons d’accéder à l’iPhone sont bloquées.

Pour les paiements, la restriction décrite concerne l’autorisation par Touch ID. Il serait excessif de la résumer par une panne générale de tous les moyens de paiement du téléphone. Le symptôme documenté est l’impossibilité de s’authentifier avec l’empreinte tant que la calibration n’est pas complète.

Un bouton provenant d’un autre Duo peut être réutilisé

Apple indique qu’un bouton prélevé sur un autre iPhone Duo peut servir au remplacement. Une fois la calibration achevée, l’historique l’identifie avec la mention Used. La pièce déjà utilisée n’est donc pas automatiquement présentée comme une pièce non authentique.

L’origine de la pièce et l’état de la procédure sont deux informations différentes. Une pièce peut provenir d’un autre appareil et être reconnue après calibration ; une pièce neuve authentique peut encore demander de terminer la réparation. Cette différence aide à comprendre pourquoi un seul mot affiché dans l’historique ne résume pas tout le travail effectué.

La provenance ne garantit pas non plus l’état d’usure. Apple rappelle qu’une pièce déjà utilisée peut avoir des performances ou une qualité variables en fonction de son utilisation antérieure ou de modifications. Une pièce réemployée reste donc à évaluer comme telle.

Le parcours documenté passe par Réglages, Général, puis Informations. L’historique des pièces et des réparations permet d’y vérifier si le bouton Touch ID a été remplacé. La fiche Apple distingue notamment les indications suivantes, données ici dans leur libellé anglais :

Genuine : la pièce et la procédure de remplacement sont reconnues comme authentiques.

: la pièce et la procédure de remplacement sont reconnues comme authentiques. Finish Repair : la réparation doit encore être achevée, notamment par la calibration.

: la réparation doit encore être achevée, notamment par la calibration. Used : un bouton provenant d’un autre Duo est reconnu après calibration.

: un bouton provenant d’un autre Duo est reconnu après calibration. Un message de problème peut signaler une pièce non authentique, un dysfonctionnement ou une calibration incomplète.

La dernière situation ne permet donc pas, à elle seule, d’accuser le réparateur d’avoir installé une contrefaçon. Elle demande d’identifier la cause. Une explication précise de la pièce utilisée et de la procédure terminée est plus informative que la seule affirmation « le bouton a été changé ».

La disponibilité du service, des pièces et des options de réparation dépend du pays et du prestataire. Avant de récupérer l’iPhone, faites vérifier le fonctionnement de Touch ID et l’état indiqué dans l’historique. Vous saurez ainsi si la réparation rétablit réellement l’authentification attendue, au-delà du simple remplacement matériel.