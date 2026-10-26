Galaxy A17 4G : One UI 9 commence à arriver, sans disponibilité française confirmée

One UI 9 et Android 17 commencent à être distribués sur le Galaxy A17 4G en Corée. La référence citée et ce qui reste à confirmer pour la France.

Le Galaxy A17 4G rejoint les modèles sur lesquels One UI 9 commence à être distribué. Le déploiement stable d’Android 17 signalé le 23 octobre concerne d’abord la Corée du Sud. Pour les propriétaires français, il apporte un premier signe de distribution sur cette variante, sans encore confirmer une mise à jour disponible sur leur téléphone.

La version LTE suit la 5G, avec son propre firmware

SamMobile rapporte une version portant le numéro A175NKSU7DZJ3. Elle concerne le déploiement coréen décrit par le média. Le fait nouveau est l’arrivée de la version stable sur le modèle LTE, quelques jours après les premières informations relatives à l’A17 5G.

Les deux variantes ont un nom proche, mais restent deux références différentes. Une notification reçue sur un A17 5G n’établit pas qu’un A17 4G du même pays doit être servi au même moment. Le code du firmware coréen ne doit pas davantage être pris pour un paquet à installer sur une autre variante régionale.

SamMobile cite notamment un indicateur signalant l’utilisation de la localisation par une application. Le détail des changements doit rester attaché au paquet reçu : les fonctions présentées sur un autre Galaxy sous One UI 9 ne composent pas automatiquement la fiche de l’A17.

Sur un appareil français, la proposition locale reste le repère

Aucune réception française n’est démontrée par cette annonce. Si le téléphone indique encore qu’il est à jour, le signalement coréen ne suffit donc pas à conclure à une panne. Relevez le nom complet du modèle et la version installée pour comparer les informations qui concernent réellement votre appareil.

Le passage à Android 17 ne permet pas non plus de promettre toutes les fonctions montrées sur un Galaxy haut de gamme sous One UI 9. L’étendue des outils propres à Samsung dépend du matériel et de la gamme. Le journal proposé avec la mise à jour de votre A17 permettra de connaître les changements effectivement prévus.