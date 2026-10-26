Le Rapport de confidentialité de l’iPhone permet d’observer les accès aux capteurs et les connexions. Activation, lecture et limites de cet outil intégré.

Votre iPhone peut montrer quand une app utilise le micro ou la position : voici comment lire ce rapport

Votre iPhone peut vous dire à quelle heure une application a utilisé la position, le microphone ou d’autres données autorisées. Encore faut-il avoir activé son Rapport de confidentialité des apps. Cet outil intégré sert à observer les accès réels, au-delà de la simple liste des permissions accordées.

Ce réglage existe depuis iOS 15.2. Il ne nécessite donc pas d’attendre une nouveauté d’iOS 27 pour devenir utile. Son intérêt est de passer d’une autorisation théorique à des événements datés : une application peut avoir le droit d’accéder au microphone sans l’utiliser à chaque ouverture.

Le rapport commence à enregistrer après son activation

Dans sa fiche d’assistance française, Apple décrit le chemin suivant :

Ouvrez Réglages, puis « Confidentialité et sécurité ». Choisissez « Rapport de confidentialité des apps ». Touchez l’option permettant d’activer le rapport.

Le relevé commence à ce moment-là. Un rapport vide juste après l’activation ne prouve donc pas que les applications n’ont jamais accédé à vos données. Laissez-le se remplir pendant votre utilisation habituelle. Vous pourrez ensuite rapprocher les entrées de ce que vous avez réellement fait : itinéraire, photo, message vocal ou appel vidéo.

Les informations du rapport sont chiffrées et conservées sur l’appareil. Le désactiver efface aussi les données déjà collectées par cet outil. Si vous cherchez à comprendre un comportement sur plusieurs jours, évitez de l’arrêter entre chaque consultation : vous interrompriez votre propre historique d’observation.

Un accès au microphone n’a pas le même sens pendant et après un appel

La partie consacrée aux données et capteurs donne des horaires et fréquences sur les sept derniers jours. Elle permet d’examiner une application puis le type d’accès concerné : position, caméra, microphone, contacts ou photos, selon les données présentes.

Un accès cohérent avec un enregistrement vocal n’est pas surprenant. Une répétition à des moments que vous ne comprenez pas mérite en revanche d’être examinée. Le bon réflexe consiste à rapprocher l’horaire de votre usage et de la fonction de l’application, avant de conclure à un espionnage.

Accéder à une donnée ne prouve pas qu’elle a été envoyée au développeur. Apple rappelle que certains traitements restent sur l’appareil. À l’inverse, le seul nom rassurant d’une application ne suffit pas à expliquer tous ses accès. Le rapport sert à formuler une question précise, puis à vérifier la permission ou la politique de confidentialité correspondante.

Une longue liste de domaines n’est pas une liste de virus

La rubrique réseau distingue l’activité des applications, celle des sites consultés dans ces applications et les domaines les plus contactés. Une vidéo intégrée ou l’ouverture d’un article depuis un réseau social peut ajouter des connexions qui ne portent pas le nom de l’application utilisée.

Un nom inconnu peut désigner un service technique, une vidéo externe ou un outil de mesure. Avant de le juger suspect, regardez l’application concernée et l’action effectuée. Autre piège de lecture : compter les connexions ne permet pas de calculer la quantité de données transférée.

Apple précise une limite : le rapport n’inclut pas l’activité réseau des sessions privées dans les applications de navigateur. Les modes privés d’applications qui ne sont pas des navigateurs ne bénéficient pas nécessairement de cette exclusion. Le rapport n’est donc pas un historique exhaustif de toute votre navigation.

Le relevé vous aide à choisir quelle permission revoir

Si un accès ne correspond pas à votre usage, examinez l’autorisation concernée dans les réglages de confidentialité. Retirer le microphone à une application de messages vocaux peut empêcher cette fonction de marcher : le choix doit porter sur le besoin réel, pas uniquement sur la présence d’une ligne dans le rapport.

Le rapport fournit ainsi une base concrète pour revoir une permission : une application, une donnée et un horaire. Vous pouvez comparer ce relevé à votre usage et aux explications du développeur, au lieu de décider uniquement sur la réputation de l’application ou sur le nombre de lignes affichées.