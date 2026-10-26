Batteries semi-solides Belkin : pourquoi 60 W ne veut pas dire recharger deux appareils à 60 W

Les batteries Belkin BoostSolid Cell ont des puissances différentes selon les ports et le nombre d’appareils. Le décryptage des modèles 5K et 10K.

Une batterie externe peut afficher 60 W et ne plus offrir cette puissance lorsque deux appareils sont branchés. C’est le cas du modèle Belkin UltraCharge Pro 10K avec BoostSolid Cell : son maximum sur une sortie diffère de la puissance partagée. Avant même la promesse de technologie semi-solide, c’est ce détail qui peut changer votre recharge quotidienne.

La gamme UltraCharge Pro avec BoostSolid Cell a été présentée le 3 septembre. Les chiffres examinés ici sont ceux annoncés par Belkin, avec les conditions propres aux modèles 5K et 10K. Aucun résultat d’essai indépendant n’est substitué à ces déclarations.

Le modèle 10K donne 60 W sur une sortie, 27 W en partage

Dans son communiqué de présentation, Belkin annonce jusqu’à 60 W en USB-C sur un seul port pour le modèle 10 000 mAh. Lorsque les sorties sont partagées, la puissance annoncée descend à 27 W. Deux appareils branchés ne reçoivent donc pas chacun le maximum écrit en gros pour une seule sortie.

Ce point compte lorsque l’on recharge un téléphone en même temps qu’un autre appareil. La puissance disponible dépend de la configuration de branchement, puis des possibilités du téléphone et du câble. Le chiffre de la batterie n’est pas une consigne qu’elle imposera à tous les smartphones connectés.

Le modèle accepte jusqu’à 40 W en entrée USB-C pour sa propre recharge. L’entrée et la sortie ont donc des plafonds différents. Acheter un chargeur de puissance supérieure ne suffit pas à faire dépasser à la batterie sa limite d’entrée annoncée.

La version magnétique 5K suit d’autres règles

Le modèle fin de 5 000 mAh est annoncé avec la recharge magnétique Qi2 jusqu’à 15 W. Sa puissance filaire varie selon le protocole : Belkin précise jusqu’à 22,5 W avec SFC et 20 W avec USB Power Delivery. La recharge sans fil pendant l’alimentation simultanée de la batterie est, elle, annoncée à 7,5 W.

Le nom commun de la gamme ne permet donc pas de transposer les chiffres du 10K au 5K. Une batterie magnétique choisie pour rester attachée au dos d’un téléphone et un modèle filaire destiné à plusieurs appareils répondent à des habitudes différentes.

La technologie reste différente d’une batterie entièrement solide

Belkin décrit BoostSolid Cell comme l’ajout d’une couche de type gel aux côtés de l’électrolyte liquide. La technologie présentée n’est donc pas une batterie entièrement solide. Le fabricant met en avant la compacité et la durabilité de sa conception ; ces promesses doivent être distinguées de mesures indépendantes.

L’indication de conservation de capacité évoque jusqu’à 80 % après 1 000 cycles selon les conditions du constructeur. Elle concerne le vieillissement de la batterie, pas le nombre de recharges complètes que chaque téléphone obtiendra à chaque utilisation.

De même, comparer directement les mAh d’une batterie externe et ceux d’un smartphone ne suffit pas à garantir deux charges complètes. La tension et les pertes de conversion interviennent dans l’énergie effectivement transférée. Pour mesurer le service rendu, un essai avec le téléphone concerné reste plus parlant qu’une simple division de capacités nominales.

Pour un téléphone seul, regardez la puissance du port utilisé. Pour deux appareils, consultez la puissance partagée. Pour une recharge aimantée, vérifiez le plafond sans fil : trois usages, trois valeurs à lire, même lorsque les batteries portent le même nom de gamme.