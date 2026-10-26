Pixel : Android 17 QPR3 Beta 2 vise les arrêts pendant WhatsApp et certains problèmes de batterie

La bêta Pixel du 20 octobre corrige des arrêts pendant WhatsApp, un défaut de capteurs et plusieurs incidents d’interface. Une version de test, pas stable.

Les appels WhatsApp et la batterie au repos font partie des cibles de la dernière bêta trimestrielle d’Android pour les Pixel. Publiée le 20 octobre, Android 17 QPR3 Beta 2 annonce des correctifs pour des extinctions en appel vidéo et des capteurs restés actifs inutilement. Elle porte le numéro DP11.261002.005 et reste une version de test.

Le journal officiel de Google décrit plusieurs familles d’incidents touchant les appels, l’interface et les connexions. Son intérêt est très concret pour les testeurs : identifier si le symptôme rencontré fait partie des problèmes que Google annonce avoir corrigés.

WhatsApp et les appels classiques ont chacun leur correctif

Google cite des extinctions inattendues pendant les appels vidéo WhatsApp. Un autre correctif vise l’écran devenu noir et inutilisable après la fin d’un appel téléphonique. Il s’agit de deux situations différentes, même si toutes deux peuvent donner l’impression que le téléphone ne répond plus.

La liste mentionne également des plantages et redémarrages intermittents en utilisation normale. Pour signaler un incident persistant, décrire le moment exact reste plus utile que d’écrire simplement « les appels plantent » : application concernée, action effectuée et comportement de l’écran permettent de comparer le cas au correctif annoncé.

Une cause précise de consommation au repos est traitée

Le correctif d’autonomie concerne des capteurs de mouvement qui pouvaient rester actifs après l’usage du déverrouillage facial ou de l’appareil photo. Google traite ici un mécanisme identifié, pas une baisse universelle de la consommation de tous les Pixel.

Un téléphone qui se décharge pendant une longue navigation ou une séance de jeu ne reproduit pas nécessairement ce défaut. Pour les personnes déjà inscrites à la bêta, comparer des périodes de repos et des usages similaires aide à apprécier le symptôme visé. Un pourcentage isolé, sans durée ni contexte, ne permet pas d’évaluer l’effet du correctif.

La bêta corrige aussi les captures figées et le Bluetooth

Parmi les autres corrections annoncées figurent l’enregistrement d’écran figé après une rotation, les échecs d’association Bluetooth par dépassement du délai et une montre qui continue de sonner après la prise d’appel sur le téléphone. La note traite aussi d’un affichage anormalement petit de l’interface malgré le réglage choisi.

Si une montre continue de sonner, l’accessoire n’est donc pas forcément seul en cause. Vérifiez aussi la version du Pixel auquel elle est reliée : une notification proposant le correctif ne signifie pas que son installation est terminée.

Pour un Pixel resté en version stable, ces corrections constituent un état du travail en cours. Elles ne justifient pas, à elles seules, de rejoindre un canal de test.

Pour les testeurs qui rencontrent encore l’un de ces incidents après installation, joignez le numéro DP11.261002.005 au signalement et décrivez l’action qui le déclenche. C’est ce qui permettra de distinguer un problème persistant d’un autre défaut aux symptômes proches.