One UI 9 et Android 17 : partager un contact sans ouvrir tout son carnet devient possible

Android 17 et One UI 9 permettent le partage partiel de contacts dans les applications compatibles. Fonctionnement, limites et permissions existantes.

Une application vous demande les coordonnées d’un ami : doit-elle pour autant lire tout votre carnet d’adresses ? Le sélecteur de contacts d’Android 17 permet de lui transmettre une sélection, avec les champs nécessaires à l’action. Le partage partiel est également présenté par Samsung parmi les fonctions de One UI 9.

Documenté par Google depuis le 26 mars, ce fonctionnement aide à comprendre les demandes d’accès que vous rencontrez en découvrant Android 17. La même invitation peut passer par une sélection ciblée ou par une demande beaucoup plus large, selon l’intégration choisie par l’application.

Choisir une personne n’équivaut plus forcément à autoriser toute une liste

Le sélecteur décrit par Google passe par une interface du système. L’application peut demander certaines données, par exemple un numéro de téléphone ou une adresse électronique. L’utilisateur sélectionne ensuite les contacts qu’il souhaite transmettre.

Prenons une invitation envoyée à trois proches. Le besoin de l’application porte sur ces destinataires, pas nécessairement sur les coordonnées d’un médecin, de collègues ou d’anciens correspondants. La sélection réduit le périmètre transmis pour cette opération. Elle ne transforme pas pour autant les données partagées en informations anonymes.

Google prévoit une sélection unique ou multiple, des limites au nombre de personnes et un accès temporaire aux données demandées. L’autorisation porte sur la sélection, plutôt que sur un droit permanent à parcourir l’ensemble du répertoire.

Pourquoi certaines apps demandent encore tout le répertoire

La présence d’Android 17 ne remplace pas toutes les demandes d’accès par ce nouvel écran. Google prévoit une modernisation de certains anciens appels au sélecteur du système. Les fonctions avancées, notamment la sélection multiple, nécessitent cependant que les développeurs adaptent leur intégration.

Une application peut donc encore demander une permission plus large. Ce comportement doit être jugé en fonction de ce qu’elle cherche à faire. Un outil de gestion de contacts et une application qui veut simplement inviter une personne n’expriment pas le même besoin. Le numéro de version d’Android ne suffit pas à expliquer, seul, la demande affichée.

Sur Galaxy, le partage partiel reste distinct des permissions déjà données

Le guide français de Samsung consacré à One UI mentionne ce contrôle plus fin. Il ne faut pas y voir un bouton qui supprimerait rétroactivement toutes les autorisations accordées aux anciennes applications. Les permissions existantes et une nouvelle sélection de contacts relèvent de situations différentes.

Pour une application déjà utilisée, vérifiez ses autorisations si votre objectif est de limiter son accès futur. Pour une nouvelle invitation, lisez l’écran proposé : vous laisse-t-il choisir quelques contacts, quels champs seront transmis, ou sollicite-t-il l’accès au répertoire ? Cette lecture est plus informative qu’une validation machinale.

Le gain se joue au moment du partage : donner les coordonnées utiles à l’invitation, sans transmettre tout le répertoire par habitude. Une sélection réduite ne rappelle cependant pas des informations déjà envoyées. Le service destinataire conserve ses propres règles de traitement.