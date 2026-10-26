iPhone Duo : Apple cherche à rendre Safari moins étroit sur l’écran extérieur

Apple étudie comment rendre de la largeur aux pages Safari sur l’écran extérieur de l’iPhone Duo. Le problème actuel et la solution encore à l’étude.

Sur l’écran extérieur de l’iPhone Duo, les pages Web doivent partager la largeur avec les commandes de Safari. Apple cherche maintenant comment leur rendre une partie de cet espace. L’équipe WebKit étudie une nouvelle façon d’étendre les sites derrière la colonne de commandes, tout en gardant leurs liens et boutons accessibles.

Cette piste figure dans le billet de Jen Simmons consacré à Safari 27.1, publié le 23 octobre. Il n’annonce pas de correctif prêt à installer : Apple décrit un problème de présentation et les choix techniques encore à l’étude.

La couleur du site remplit une zone que ses boutons ne peuvent pas occuper

L’écran extérieur du Duo est plus large et plus court que celui des autres iPhone. Pour préserver de la place en hauteur, iOS déporte des commandes sur le côté. Safari 27.1 réserve alors une zone aux pages, à côté de cette colonne.

Le navigateur prolonge la couleur de fond du site dans l’espace restant, derrière les commandes. Le résultat peut donner une impression de continuité visuelle, mais le contenu de la page ne s’étend pas dans cette zone. Un texte, une image ou une navigation doivent tenir dans la largeur réellement disponible.

Pour l’utilisateur, la différence se voit surtout sur les interfaces chargées. Un site peut avoir un arrière-plan qui semble remplir l’écran tout en gardant son contenu dans une colonne plus étroite. La couleur affichée derrière les commandes ne représente donc pas de la place déjà exploitable pour la lecture.

Élargir la page sans cacher les liens sous les boutons

Une commande Web existante, viewport-fit=”cover”, pourrait autoriser l’extension de la page. Elle suppose toutefois que le site ménage correctement ses marges de sécurité. Sinon, un élément important risque de se retrouver sous une commande du navigateur ou du système.

Apple explique avoir observé de nombreux sites qui ne traitent pas correctement les quatre bords. L’équipe cherche donc une solution plus robuste. L’exemple donné est parlant : étendre le fond d’un en-tête sur toute la largeur, tout en maintenant ses liens de navigation dans la partie non masquée.

L’objectif porte sur l’usage de l’espace, pas sur un agrandissement de l’écran. Laisser un décor s’étendre derrière une commande et permettre à un bouton d’y être placé sont deux décisions différentes. C’est cette séparation que la solution retenue devra rendre fiable.

Les sites peuvent expérimenter des mises en page adaptées au pliage

Le même billet présente des outils permettant aux développeurs de connaître la posture du téléphone et les segments de son écran. Dans Safari 27.1, ces interfaces de programmation sont encore proposées en aperçu, derrière des options expérimentales. Leur présence ne signifie pas que tous les sites réorganisent déjà leur page quand on plie l’appareil.

Une mise en page pourrait, par exemple, répartir des contenus entre les deux parties de l’écran ouvert. Le site doit être conçu pour exploiter ces informations. Les outils de développement et le comportement visible dans une page donnée ne doivent donc pas être confondus.

L’affichage automatique des PDF sur deux pages est un autre changement, déjà présent dans Safari 27.1. Pour les pages Web de l’écran extérieur, le chantier reste ouvert : Apple sollicite des idées, sans annoncer de date. La difficulté est de récupérer de la largeur sans rendre les commandes du site plus difficiles à toucher.