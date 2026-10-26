Samsung : vos messages n’arrivent qu’à l’ouverture de l’application ? Vérifiez ce réglage

Des messages arrivent seulement à l’ouverture sur votre Samsung ? La veille profonde est une piste documentée. Voici comment la vérifier sans tout désactiver.

Les messages apparaissent d’un coup dès que vous ouvrez leur application sur votre Galaxy ? Avant de chercher une panne du service, regardez la liste des applications en veille profonde. Samsung décrit précisément ce comportement : ces applications ne fonctionnent pas en arrière-plan et reçoivent leurs mises à jour et notifications quand vous les ouvrez.

Ce réglage sert à limiter la consommation de batterie. Sur une application dont vous attendez des alertes immédiates, il peut en revanche créer un décalage très gênant. Il constitue une piste de diagnostic documentée, sans être l’explication de tous les retards de notification.

En veille profonde, l’application attend votre prochain appui sur l’icône

Samsung distingue plusieurs niveaux dans son guide français d’optimisation de la batterie. Une application placée en veille peut encore fonctionner occasionnellement en arrière-plan. Ses notifications ou actualisations sont susceptibles d’être retardées.

Le niveau profond est plus restrictif : l’application ne travaille pas en arrière-plan. Si votre messagerie se trouve dans cette liste, le fait qu’elle récupère ses informations à l’ouverture correspond au fonctionnement attendu de cette restriction. Ce n’est pas, à lui seul, la preuve d’un serveur en panne ou d’une mise à jour ratée.

Où regarder dans les réglages du Galaxy

Le parcours indiqué par Samsung passe par la maintenance de l’appareil, puis Batterie et les limites d’utilisation en arrière-plan. Les libellés peuvent varier selon la version d’Android et de One UI. La liste à rechercher est celle des applications en veille profonde, plutôt qu’un réglage général de volume ou de sons.

Repérez l’application touchée dans les limites d’utilisation en arrière-plan. Vérifiez si elle figure dans la liste de veille profonde et retirez-la de cette restriction si vous avez besoin de ses alertes. Si nécessaire, utilisez la liste des applications jamais mises en veille automatiquement pour exclure cette application du mécanisme automatique. Fermez ensuite son écran, verrouillez le téléphone et faites envoyer un nouveau message depuis un autre appareil pour comparer le comportement.

Testez une application à la fois. L’objectif est d’identifier ce qui change réellement l’arrivée des messages. Modifier toutes les protections de batterie en même temps rendrait le résultat difficile à interpréter et autoriserait davantage d’applications à rester actives sans besoin particulier.

Ne mesurez pas le résultat avec les seuls messages déjà présents lorsque vous rouvrez l’application. Un nouvel envoi, pendant que le téléphone est verrouillé, permet de vérifier si le retard observé se reproduit dans la situation qui vous gêne.

Si les messages restent bloqués, la batterie n’est qu’une piste

Une application retirée de la veille profonde peut encore ne pas afficher d’alerte si ses notifications ne sont pas autorisées, si le compte est déconnecté ou si la connexion réseau échoue. Il faut alors contrôler ces points plutôt que multiplier les changements dans les listes de batterie.

Le mode économie d’énergie mérite aussi une vérification distincte : Samsung indique qu’il peut limiter des usages en arrière-plan, dont des données en Wi-Fi ou sur le réseau mobile. Une exclusion de la mise en veille automatique n’est donc pas une promesse de fonctionnement sans aucune autre restriction.

Si le nouvel envoi arrive désormais écran verrouillé, la restriction jouait probablement un rôle dans votre cas. Conservez cette exception pour l’application utile, puis surveillez son comportement. Si le message arrive bien mais reste silencieux, le problème à examiner devient l’affichage ou le son de la notification, plutôt que sa récupération.