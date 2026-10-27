Nothing Phone (4a) : des Français signalent une mise à jour absente, un utilisateur décrit sa solution

Le téléphone affirme être à jour, alors qu’un paquet plus récent existe : plusieurs propriétaires français du Nothing Phone (4a) décrivent cette situation sur le forum de la marque. Ce 26 octobre, l’un d’eux apporte un développement à la discussion : il publie une réponse qu’il attribue au support, puis affirme avoir réussi l’installation.

Ce retour concerne Nothing OS 4.1. Il ne démontre ni un blocage général des téléphones français, ni un problème provoqué par Nothing OS 5.

Des témoignages français, puis un succès annoncé aujourd’hui

Dans la discussion consacrée au paquet B4.1-260911-0959, un participant indique rester sur Frogger-B4.1-260630-1839-EEA malgré la recherche de mise à jour. D’autres personnes se disant en France décrivent la même absence de proposition les 21 et 22 octobre.

Le 26 octobre, ce participant partage un message en français qu’il présente comme une réponse du support. Le texte recommande d’abord une connexion Wi-Fi stable, un redémarrage et une nouvelle recherche. Il détaille ensuite une installation locale d’un paquet précis. L’utilisateur ajoute que cette opération a fonctionné et qu’il dispose désormais de la dernière version visée par la discussion.

Nous avons pu consulter la publication publique, pas authentifier l’échange privé avec le support ni reproduire la manipulation. Le résultat rapporté est donc un témoignage individuel, utile pour documenter la situation mais insuffisant pour garantir une solution universelle.

Pourquoi il faut demander le paquet adapté à son téléphone

La référence EEA mentionnée dans le témoignage désigne une branche européenne. Le message partagé insiste aussi sur la correspondance exacte entre le fichier et l’appareil. Une procédure locale accompagnée d’un mauvais paquet ne doit pas être présentée comme une simple accélération du téléchargement habituel.

Nous ne relayons donc pas ici un fichier à installer ni un code de lancement d’outil local. Pour une personne dans cette situation, la démarche exploitable consiste à communiquer au support le modèle, la version complète installée et le message affiché lors de la recherche, afin d’obtenir une proposition adaptée à son appareil.

La discussion n’identifie pas la cause : serveur, opérateur ou autre condition de distribution restent des hypothèses des participants. Elle ne justifie pas non plus une réinitialisation générale. Son apport est plus ciblé : des utilisateurs français ont signalé une attente inhabituelle, et l’un d’eux rapporte aujourd’hui l’avoir débloquée avec une procédure attribuée au support.