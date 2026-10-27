Android prépare Health Connect pour plusieurs utilisateurs sur un même appareil

Partager un appareil Android ne devrait pas obliger ses utilisateurs à partager leurs données de santé. Une piste découverte dans Android 17 QPR3 Beta 2 suggère que Google prépare Health Connect pour plusieurs profils d’utilisateur. Chaque personne pourrait alors retrouver les données et les autorisations de ses applications compatibles dans son propre espace.

Le détail a été révélé ce 26 octobre par Android Authority et AssembleDebug. La bêta était déjà sortie : la nouveauté est cette découverte dans son code, pas l’arrivée d’une nouvelle version à installer ce soir.

Un profil secondaire pourrait gérer ses propres applications de santé

Health Connect permet aux applications compatibles d’échanger certaines données de santé et de forme physique, avec des autorisations gérées sur l’appareil. L’analyse publiée aujourd’hui relève une référence à la prise en charge de plusieurs profils, alors que le service est actuellement limité à un seul utilisateur.

L’intérêt concerne surtout un téléphone ou une tablette partagés. Un profil supplémentaire pourrait accéder à la gestion de ses données sans dépendre de l’espace principal pour cette fonction. Il ne s’agirait pas de regrouper les mesures de toute une famille : les profils resteraient séparés.

Dans Android, les profils séparent les applications, les comptes et leurs données. La piste observée consiste à étendre un service à ces espaces distincts. Elle ne décrit pas une autorisation pour l’un des utilisateurs de consulter automatiquement les informations d’un autre.

La bêta ne permet pas encore de l’utiliser

Les enquêteurs ne montrent pas encore d’interface de cette fonction. Un élément de code suffit à identifier le chantier, mais pas à confirmer les écrans finaux, les appareils compatibles ou le calendrier. Google n’a pas annoncé de déploiement français de cette possibilité.

Installer une bêta uniquement dans l’espoir de l’activer n’aurait donc pas de justification dans les preuves disponibles. Même la version dans laquelle le code a été repéré ne documente pas un service utilisable par plusieurs profils.

Le besoin, lui, est précis : qu’un utilisateur secondaire puisse gérer les permissions et données de ses propres applications de santé. Pour les appareils partagés, ce serait une amélioration de l’accès individuel au service, pas une nouvelle fonction de suivi médical ni une synchronisation familiale.