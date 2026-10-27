Écrans fissurés de l’iPhone Duo : Apple reconnaît le problème et propose le remplacement

Après les témoignages de propriétaires et les premières analyses de démontage, Apple prend position sur les écrans fissurés de l’iPhone Duo. Dans une déclaration transmise ce 26 octobre à 9to5Mac, le constructeur reconnaît un problème touchant un petit nombre d’écrans internes et invite les clients concernés à contacter AppleCare pour obtenir un remplacement.

Cette réponse change la situation des premiers acheteurs : il existe désormais une orientation donnée par Apple, au-delà des discussions sur les réseaux sociaux. Elle ne constitue pas l’annonce d’un rappel de tous les iPhone Duo.

Le remplacement ne nécessite pas une assurance AppleCare+

Dans sa réponse rapportée par 9to5Mac, Apple indique avoir connaissance d’un problème sur l’écran intérieur de certaines unités. Le média précise que les propriétaires concernés n’ont pas besoin de posséder AppleCare+ pour obtenir le remplacement lié à ce défaut.

Il faut distinguer AppleCare, le service à contacter, d’AppleCare+, l’assurance optionnelle. L’invitation à joindre le premier ne signifie pas qu’il fallait avoir souscrit la seconde avant l’apparition du problème.

9to5Mac ajoute que les personnes ayant acheté leur téléphone chez un opérateur doivent également s’adresser directement à AppleCare pour cette démarche. Les modalités d’examen et de remplacement d’un appareil précis restent à confirmer avec le service, notamment selon le pays et l’état du produit.

Apple reconnaît le défaut sans en donner la cause technique

Les premiers écrans fissurés signalés après le lancement avaient attiré l’attention sur la zone de pliure. Les hypothèses avancées depuis, notamment autour de contraintes mécaniques, ne deviennent pas des conclusions officielles du seul fait de cette déclaration.

Apple ne publie ici ni taux de panne, ni série de numéros de fabrication, ni mécanisme exact. Sa description d’un petit nombre d’appareils ne permet pas de calculer un risque individuel. De même, les images circulant en ligne ne constituent pas un comptage fiable : des publications trompeuses se mêlent aux témoignages authentiques.

Le développement de ce 26 octobre porte donc sur la réponse du fabricant et la prise en charge annoncée. Si l’écran intérieur de votre Duo présente ce symptôme, le point de contact indiqué est AppleCare ; inutile de chercher à démontrer vous-même quelle pièce exerce une contrainte sur la dalle pour ouvrir la discussion avec le support.