iPhone Duo : des écrans fissurés sont signalés dès les premières livraisons

Des acheteurs montrent des fissures près de la charnière. Les témoignages documentent des cas individuels, sans établir leur fréquence.

Un bruit de craquement à l’ouverture, puis une fissure le long de la charnière : c’est le récit d’un des premiers acheteurs d’iPhone Duo. Des photographies d’écrans endommagés sont apparues autour du lancement du 23 octobre. Elles documentent des pannes individuelles, sans permettre d’en connaître la fréquence.

Un acheteur australien raconte que son appareil s’est cassé après moins de vingt ouvertures, durant ses premières heures d’utilisation. Selon le témoignage repris par MacRumors, il n’avait remarqué aucun dommage extérieur avant l’incident et Apple a remplacé le téléphone. Ce récit décrit une prise en charge individuelle ; il ne constitue pas l’annonce d’un programme de remplacement.

Les images montrent la zone de pliage, pas l’ampleur des pannes

Le point commun des cas regroupés par MacRumors le 23 octobre est la zone de pliage. D’autres images concernent des appareils de démonstration en Chine, avec un historique d’utilisation moins clair. On ne peut pas attribuer à tous ces exemplaires une cause identique.

Pour mesurer l’ampleur d’un défaut, il faudrait connaître le nombre d’appareils concernés, les conditions des incidents et le volume de téléphones en circulation. Ces éléments manquent. Le nombre de photos partagées ou de commentaires ne fournit pas le dénominateur nécessaire : les utilisateurs satisfaits ne publient pas forcément une photographie de leur écran intact.

Ces premiers retours méritent néanmoins mieux qu’un simple haussement d’épaules. Ils portent sur la partie centrale d’un smartphone pliable, celle qui conditionne l’usage du grand écran. Leur intérêt est de documenter les symptômes et les réponses obtenues, plutôt que de proclamer dès maintenant un échec industriel.

Le remplacement décrit en Australie apporte une réponse à un acheteur, pas un diagnostic pour toute la gamme. Pour les prochains signalements, les informations qui compteront sont les conditions de la panne, la réponse obtenue et une éventuelle explication d’Apple. Les photos montrent où l’écran a cédé ; elles ne disent pas encore combien d’appareils sont concernés.