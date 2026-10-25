Votre Galaxy affiche janvier 2027 ? Un petit correctif remet la bonne date

Un correctif de 11 Ko est signalé après l’affichage d’une date erronée. Il ne s’agit pas d’un retour à une ancienne version d’Android.

Votre Galaxy n’a pas pris plusieurs mois d’avance. Si la ligne « système Google Play » affiche le 1er janvier 2027, un petit téléchargement de 11 Ko est désormais signalé pour rétablir la date du 1er octobre 2026. Des captures avant et après installation ont été relayées le 24 octobre par AndroidPure.

La taille minuscule du paquet attire l’attention, mais le changement visible est surtout rassurant pour les propriétaires concernés : la date revient à une valeur cohérente. Ce relevé ne démontre pas que le correctif est déjà proposé à chaque téléphone français. Il n’apporte pas non plus de journal technique officiel détaillant les fichiers modifiés.

Le problème avait été constaté dès le 21 octobre, notamment sur un Galaxy Z Fold 8 utilisé par Android Authority. Des témoignages ont ensuite cité plusieurs autres Galaxy. La nouveauté du 24 octobre est le correctif rapporté par le compte Kailash, dont les captures montrent le retour à octobre.

Il serait trompeur de parler de rétrogradation d’Android. Le système Google Play permet de mettre à jour certains composants séparément du système complet. Sa date est un repère distinct du numéro Android, de One UI et du niveau du correctif de sécurité fourni par Samsung. Un téléphone peut ainsi présenter plusieurs dates différentes sans contradiction.

Dans ce cas précis, le relevé d’AndroidPure décrit une anomalie d’étiquetage et un correctif signalé, pas l’arrivée anticipée de protections couvrant janvier. Lire « 2027 » à cet endroit ne confère donc aucune avance de plusieurs mois en matière de sécurité.

Un correctif d’affichage, pas une rétrogradation d’Android

La correction de l’affichage et les correctifs logiciels mensuels répondent à des besoins différents. Voir une date redevenue normale n’indique pas que tout le téléphone vient d’être remis à niveau. Réciproquement, une date Google Play étrange ne prouve pas, à elle seule, une infection ou une perte de données.

Le petit correctif signalé remet donc une date cohérente sur la ligne Google Play. Il ne remplace pas les mises à jour Android, One UI ou les correctifs de sécurité Samsung, qui gardent chacun leur propre numéro et leur propre calendrier.