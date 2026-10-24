HyperOS 4 sur Redmi Note 14 Pro 5G et POCO X7 : où en est la mise à jour pour la France ?

Vous possédez un Redmi Note 14 Pro 5G ou un POCO X7 et attendez HyperOS 4 ? Des versions de développement ont été signalées pour ces appareils, mais les informations disponibles ne permettent pas encore d’annoncer une distribution en France. Voici le point sur les tests rapportés depuis septembre, les modèles concernés et les dates qu’il faut encore prendre avec prudence.

Le Redmi Note 14 Pro 5G et le POCO X7 apparaissent dans les relevés de tests

Le dossier ne concerne pas uniquement les Xiaomi haut de gamme. Le Redmi Note 14 Pro 5G et le POCO X7, deux smartphones commercialisés en France, figurent également dans les suivis consacrés au développement d’HyperOS 4 sous Android 17. Attention aux noms : le Redmi Note 14 Pro 4G, le Pro+ 5G et le POCO X7 Pro sont d’autres appareils. Une information concernant l’un ne vaut pas automatiquement pour les autres.

Dans son suivi publié début septembre, TECnoVAs Solution rapporte une préversion Global associée au POCO X7 et au Redmi Note 14 Pro 5G. Référencée OS4.0.260904.1.XOOMIXM.PRE , elle aurait été détectée le 4 septembre 2026. Le blog la présente comme une compilation interne, destinée au développement plutôt qu’à une installation par le public.

Le 8 octobre, HyperOS Insider a signalé une autre build pour le Redmi Note 14 Pro 5G : OS4.0.0.1.XOOCNXM , cette fois sur la branche chinoise. Ces deux publications constituent des indices rapportés par des spécialistes du suivi Xiaomi. Elles ne remplacent cependant ni une annonce du constructeur ni la confirmation d’une mise à jour effectivement proposée aux utilisateurs.

Pour les propriétaires français, la région du firmware compte autant que le nom du téléphone. Dans les références citées, MIXM désigne la branche Global, tandis que CNXM correspond à la Chine. Les versions destinées à l’Espace économique européen utilisent le suffixe EUXM.

La préversion Global rapportée en septembre rend donc le sujet pertinent au-delà du marché chinois. Elle ne démontre pas pour autant qu’un paquet européen est disponible : parmi les éléments cités ici, aucune build EUXM pour ces deux modèles ne permet de confirmer une distribution française d’HyperOS 4.

Il faut aussi distinguer test interne, bêta accessible à des participants et version stable distribuée progressivement. Un numéro de compilation repéré pendant le développement ne signifie pas que le téléphone peut déjà télécharger cette version. L’inscription à un programme de test ne prouve pas davantage qu’une bêta existe pour chaque appareil inscrit.

Les échéances de décembre et de 2027 restent des prévisions

Dans son article du 8 octobre, HyperOS Insider évoque décembre 2026 pour la Chine et 2027 pour les marchés internationaux. Ces échéances ne constituent pas un calendrier officiel pour la France. Elles doivent être lues comme les prévisions du blog, et non comme un engagement de Xiaomi.

Pour l’instant, le bilan est donc précis mais limité : le développement d’HyperOS 4 est signalé sur ces références, avec des relevés remontant à septembre et octobre. Les sources consultées ne permettent pas d’attribuer à leurs versions françaises une date de réception, une liste définitive de fonctions ou un déploiement stable déjà ouvert.

Pour savoir si une future annonce vous concerne, vérifiez les trois éléments ensemble : le modèle exact, la branche du firmware et le statut de distribution. C’est cette combinaison qui permettra de passer d’un test repéré à une mise à jour réellement destinée à votre smartphone.