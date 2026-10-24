Les fiches françaises confirment 7 150 mAh. Le communiqué mondial réserve aussi AI Call Guard à trois pays qui n’incluent pas la France.

Les OPPO Find X10 et Find X10 Pro Max arrivent avec des différences qu’une lecture rapide de l’annonce mondiale peut masquer. Les fiches françaises indiquent une batterie de 7 150 mAh sur les deux modèles. Par ailleurs, la protection AI Call Guard décrite dans le communiqué international est annoncée pour trois pays asiatiques, sans la France.

Le lancement international a eu lieu le 21 octobre, avec une disponibilité mondiale annoncée à partir de fin octobre. Pour un acheteur français, les pages locales et les notes du communiqué sont donc aussi importantes que les grandes caractéristiques mises en avant.

En France, les deux modèles affichent 7 150 mAh

La présentation mondiale évoque une batterie allant jusqu’à 8 000 mAh. Une note précise que sa capacité varie selon le pays. Les pages de spécifications françaises lèvent l’ambiguïté : elles donnent 7 150 mAh en capacité typique, pour le Find X10 comme pour le Pro Max.

La valeur nominale annoncée est de 6 960 mAh. Ces deux chiffres correspondent à deux façons normalisées de décrire la batterie, pas à deux options proposées à l’achat. Les chargeurs compatibles et les conditions d’utilisation influencent ensuite la recharge réellement obtenue.

Caractéristique locale Find X10 Find X10 Pro Max Capacité typique 7 150 mAh 7 150 mAh Capacité nominale 6 960 mAh 6 960 mAh Charge filaire maximale annoncée 80 W SUPERVOOC 80 W SUPERVOOC Charge sans fil maximale annoncée 50 W AIRVOOC 50 W AIRVOOC

Cette capacité différente doit guider les comparaisons. Un test d’autonomie d’un exemplaire doté de 8 000 mAh ne décrirait pas exactement le matériel vendu ici. Il resterait intéressant pour d’autres aspects, mais ne devrait pas être présenté comme une mesure du modèle français.

AI Call Guard n’est pas annoncé pour la France

OPPO décrit AI Call Guard comme une fonction utilisant l’IA sur l’appareil pour détecter certains risques de fraude pendant les appels, notamment les voix synthétiques et les substitutions de visage. La note associée limite sa disponibilité à l’Indonésie, l’Inde et la Thaïlande.

Il serait donc incorrect de promettre cette protection aux acheteurs français au lancement à partir de ce communiqué. L’existence de ColorOS 17 sur le téléphone ne garantit pas, à elle seule, l’accès à chaque service présenté à l’échelle mondiale.

Cette restriction concerne une fonction précise. Elle ne permet pas de conclure que toutes les fonctions d’IA seraient absentes en France. Pour chacune, il faut lire les conditions de langue, de pays, de compte et, le cas échéant, les limites d’utilisation indiquées par OPPO.

Un chargeur USB-C puissant ne suffit pas à obtenir les 80 W

La fiche française distingue les protocoles : 80 W au maximum en SUPERVOOC, mais jusqu’à 55 W en PPS et 13,5 W en Power Delivery dans les modes annoncés. La puissance inscrite sur un chargeur n’est donc pas la puissance automatiquement reçue par le téléphone.

Un chargeur de portable affichant 65 ou 100 W peut proposer un profil différent de celui qu’attend le smartphone. Avant de compter sur la recharge maximale, vérifiez le protocole pris en charge, la compatibilité du câble et les conditions indiquées pour la combinaison utilisée. La connectique USB-C décrit la prise ; elle ne promet pas, à elle seule, tous les modes rapides. Les conditions de lancement françaises doivent, de leur côté, être lues séparément des capacités du matériel.

Le mode 144 Hz ne s’applique pas à toute l’interface

Autre précision utile dans la fiche française du Find X10 : le rafraîchissement adaptatif est indiqué de 1 à 120 Hz, avec un maximum de 144 Hz réservé à certains scénarios de jeu. Le chiffre le plus élevé ne décrit donc pas un fonctionnement permanent dans toutes les applications.

Il faut également distinguer ce rafraîchissement de la fréquence d’échantillonnage tactile. Le premier concerne les images affichées ; la seconde mesure la lecture des contacts sur l’écran. Présenter un chiffre tactile comme une fréquence d’affichage gonflerait artificiellement la promesse de fluidité.

Enfin, la version de Blackmagic Camera optimisée avec OPPO est annoncée pour novembre dans le communiqué mondial. Ses capacités particulières ne doivent pas être décrites comme déjà livrées avec tous les appareils dès la fin octobre.

Pour comparer les deux Find X10 avant achat, la bonne base est donc la fiche française, puis les conditions des fonctions qui vous intéressent réellement : autonomie mesurée sur la bonne batterie, jeux compatibles avec le mode le plus rapide et services d’IA proposés dans votre pays.

Source

Fiche française OPPO Find X10 ; Fiche française OPPO Find X10 Pro Max ; Communiqué mondial OPPO du 21 octobre et notes de disponibilité.