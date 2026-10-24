Un revendeur français a listé le Core X7 avec 8 Go de RAM et une garantie annoncée de cinq ans. Le calendrier commercial reste inconnu.

Eau salée, chutes et longues années de service : ce sont les priorités qui se dessinent pour le Crosscall Core X7. Une fiche du revendeur français AMG Pro, signalée le 19 octobre par GSMArena, présentait ce futur téléphone durci avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

La fiche mettait notamment en avant une protection contre l’eau salée et une garantie de cinq ans incluant la batterie. Lors de notre nouvelle vérification, son adresse renvoyait vers la catégorie du revendeur. Les caractéristiques ci-dessous sont donc celles de la fiche précédemment relevée, pas celles d’une offre dont la disponibilité serait confirmée aujourd’hui.

L’eau salée figure parmi les protections annoncées

Le relevé mentionne une immersion jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes, y compris dans l’eau salée, ainsi que les indices IP68 et IP69K. Le second concerne la résistance à des jets d’eau sous pression et à haute température dans des conditions de test précises.

Cette mention de l’eau salée mérite l’attention. Les indications d’étanchéité des smartphones grand public sont généralement accompagnées de conditions restrictives ; leur seule présence n’autorise pas à déduire une résistance à tous les liquides. Ici, c’est bien une revendication spécifique attribuée à la fiche commerciale.

Pour le terrain, le document ajoutait des essais de chutes répétés et une plage de fonctionnement annoncée entre −25 °C et 60 °C. Ce sont des caractéristiques à lire avec leur protocole, pas une invitation à reproduire les essais sur un appareil personnel.

La garantie sur la batterie compte autant que la coque

La garantie annoncée de cinq ans, batterie comprise, intéressera particulièrement ceux qui conservent leur téléphone longtemps ou équipent plusieurs personnes. Une coque résistante n’empêche pas l’usure de la batterie ; la couverture de celle-ci constitue donc une information distincte.

Les conditions contractuelles devront être lues sur l’offre définitive. De même, aucune durée de mises à jour Android ne peut être déduite de la seule durée de garantie : matériel et suivi logiciel sont deux engagements différents.

Le processeur, l’écran, les caméras et le calendrier commercial restent à documenter. Le gabarit relevé donne en revanche un compromis très tangible : 280 grammes et 13,5 mm d’épaisseur. Une construction pensée pour le terrain peut aussi se faire sentir dans une poche, avant même de parler de puissance ou de photographie.

Source

Fiche AMG Pro relevée par GSMArena le 19 octobre.