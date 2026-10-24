Le nom du capteur Sony apparaît dans une nouvelle fuite. Le couple 50 Mpx et 35 mm était déjà évoqué auparavant.

Digital Chat Station met un nom sur le capteur principal testé pour le vivo X500 Ultra : un Sony LYT910 de 50 mégapixels, associé à une focale équivalente à 35 mm. Relayée le 23 octobre par GSMArena, cette fuite concerne un prototype et précise une orientation photo déjà évoquée auparavant.

L’association entre 50 mégapixels et 35 mm circulait déjà en septembre. L’élément supplémentaire est ici la désignation du capteur employé sur un exemplaire de développement. Il s’agit toujours d’un matériel en test, dont la configuration peut évoluer avant la présentation.

Le choix du 35 mm toucherait d’abord le cadrage

Les mégapixels attirent le regard sur une fiche technique ; la focale change directement ce qui entre dans la photo. À position identique, un équivalent 35 mm cadre plus serré qu’une focale principale plus large. Il peut convenir à un portrait dans son environnement ou à un détail de rue, tout en demandant davantage de recul pour faire entrer un groupe dans l’image.

Ce serait donc un choix de photographie autant qu’une décision de composant. Dans une petite pièce, le cadrage plus serré peut devenir une contrainte. À l’extérieur, il peut au contraire éviter de laisser trop d’espace autour du sujet. Ces conséquences découlent du champ couvert, pas d’un essai du futur téléphone.

La fuite décrit un capteur principal de 50 Mpx. Elle ne doit pas être confondue avec une autre information récente du même leaker, consacrée à un téléobjectif de 200 mégapixels. Les deux appareils photo rempliraient des rôles différents.

Le nom du capteur ne suffit pas à promettre une qualité photo

GSMArena rapproche le nom rapporté d’un capteur Sony déjà présenté, mais cette correspondance n’est pas confirmée. Il serait donc hasardeux d’attribuer au téléphone toutes les caractéristiques techniques de ce composant, notamment en vidéo ou en gestion des hautes lumières.

Il serait tout aussi rapide de parler de recul en qualité sur la seule base du passage à 50 mégapixels. L’objectif, la surface sensible, la stabilisation et le traitement devront être évalués ensemble, sur un appareil commercialisé.

Une référence internationale V2660 a également été repérée, sans vente française confirmée. Côté photo, le 35 mm changerait d’abord un geste simple : le recul nécessaire pour faire entrer plusieurs personnes dans le cadre. C’est un choix de cadrage à distinguer du nombre de mégapixels.

Source

Déclaration de Digital Chat Station rapportée par GSMArena.