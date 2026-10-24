La référence internationale apparaît dans un relevé thaïlandais. Une étape distincte des fuites de prix, sans date française annoncée.

Le Xiaomi 18 Pro Max possède désormais un nom et une référence associés dans un nouveau relevé d’homologation hors de Chine. The Tech Outlook rapporte le 23 octobre son apparition dans la base thaïlandaise NBTC sous le numéro 2611FPNFAG. Un indice supplémentaire de préparation internationale, distinct des fuites de prix français qui circulent en parallèle.

Le document apporte surtout un point d’appui supplémentaire pour suivre le bon appareil. Après les premières traces de cette référence dans des résultats de tests, le même identifiant revient dans une procédure réglementaire. C’est plus précis qu’une promesse générale de lancement « global », sans équivaloir à une ouverture de précommandes.

La référence 2611FPNFAG est associée au Pro Max

Selon le relevé publié, le certificat porte le numéro B38698-26. Il mentionne les réseaux GSM, WCDMA, LTE et 5G NR. Autrement dit, les principales générations de réseaux mobiles sont citées, mais ce résumé ne constitue pas une liste détaillée de fréquences utilisables chez chaque opérateur français.

La référence 2611FPNFAG est donc l’information à retenir. Elle permet de rapprocher différents documents concernant la préparation internationale du Pro Max. En revanche, les informations reproduites ne détaillent ni les appareils photo, ni la batterie, ni les capacités de stockage commercialisées.

La certification vient de Thaïlande. Elle renseigne d’abord sur ce marché et doit conserver cette portée. L’intérêt pour les lecteurs français tient au développement international du même modèle, déjà au centre de plusieurs informations commerciales visant l’Europe.

La certification ne tranche pas les questions de prix et de batterie

Menow a déjà détaillé la fuite de prix visant les Xiaomi 18 Pro et Pro Max en France. Ce dossier et l’homologation NBTC répondent à deux questions différentes : le premier évoque un positionnement commercial, la seconde identifie un appareil dans une procédure nationale.

La batterie, les capacités de stockage et les tarifs restent absents des informations reproduites. La date de délivrance du certificat n’est pas établie dans ce relevé ; le 23 octobre correspond à sa publication par le média. Aucune date française n’y figure.

Le numéro 2611FPNFAG devient ainsi le repère concret à comparer avec les futures fiches de vente et les documents techniques du Pro Max. Il identifie l’appareil suivi ; il ne réserve ni une configuration ni un prix.

Source

Relevé NBTC rapporté par The Tech Outlook.