Une page d’acceptation des conditions peut échouer. La réponse de Samsung oriente vers WebView et le réseau, avant toute réinitialisation du téléphone.

One UI 9 bloque une connexion au compte Samsung : les solutions indiquées par le support

Une page de conditions qui refuse de s’afficher peut suffire à bloquer la connexion au compte Samsung. Après des signalements sous One UI 9, le support coréen de la marque a proposé des solutions autour de WebView et du réseau. Sa réponse, publiée le 20 octobre puis modifiée le 22, donne des pistes à essayer sans commencer par effacer le téléphone.

Android Central a notamment relayé le problème à propos du Galaxy S26 Ultra. Le fil officiel ne permet toutefois pas de dresser une liste exhaustive des modèles ou des pays concernés. Il n’établit pas non plus une panne généralisée en France.

Samsung conseille notamment de passer du réseau mobile au Wi-Fi

Dans sa réponse aux utilisateurs, l’équipe Samsung Account recommande de mettre à jour Android System WebView, ou Chrome lorsque le composant n’est pas disponible séparément. Elle indique aussi de retenter la connexion en Wi-Fi lorsque l’échec survient sur le réseau 4G ou 5G.

Le sens du changement de réseau compte : la réponse officielle parle bien de quitter les données mobiles pour essayer le Wi-Fi. Présenter cette consigne à l’envers ne restituerait pas l’aide donnée par Samsung.

Autres possibilités mentionnées par le support : essayer à nouveau la connexion au compte ou accepter les conditions depuis le site officiel du compte Samsung lorsque l’opération ne peut pas être terminée sur le téléphone.

WebView peut bloquer un écran à l’intérieur de la configuration

WebView est un composant qui permet à une application Android d’afficher un contenu web à l’intérieur de son interface. La documentation Android distingue cet affichage intégré de l’ouverture d’une page dans un navigateur complet. Une panne à cette étape peut donc donner l’impression que l’ensemble de la configuration est bloqué, alors que c’est un écran web particulier qui échoue.

Ce mécanisme explique l’intérêt de vérifier le composant et la connexion avant d’effacer les données du smartphone. Une réinitialisation est une opération plus lourde ; le message du support n’en fait pas le remède de référence pour ce cas.

Si le blocage persiste, notez le texte exact de l’erreur, le modèle et la version logicielle avant de contacter Samsung, en précisant aussi si l’erreur se produit en Wi-Fi ou sur les données mobiles. Ces éléments permettent de distinguer ce problème de page de conditions d’un mot de passe refusé ou d’un autre incident de connexion. Ils seront aussi plus utiles qu’une simple mention « One UI 9 ne fonctionne pas ».