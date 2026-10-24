Samsung décrit deux accès au verrouillage qui suspend temporairement la biométrie. Voici l’effet à vérifier sur votre téléphone.

Le Galaxy S25 Ultra peut être verrouillé tout en acceptant encore votre empreinte. One UI 9 permet de choisir une autre protection pour le prochain accès : imposer le code. Ce verrouillage suspend temporairement la biométrie. Samsung le décrit dans le journal français de la mise à jour publiée le 6 octobre.

Cette fonction répond à un besoin différent du verrouillage ordinaire : empêcher un accès par les capteurs, tout en conservant ses empreintes enregistrées pour la suite. Elle n’efface ni les données du téléphone ni les réglages biométriques. Son intérêt dépend toutefois d’une condition très concrète : savoir saisir son code sans compter sur le lecteur d’empreintes.

Samsung décrit un accès par les boutons ou le volet rapide

Le journal officiel du Galaxy S25 Ultra SM-S938B associe cette fonction à la version S938BXXUCDZIF, sous Android 17. Samsung y indique deux gestes : maintenir simultanément les boutons Volume bas et Latéral, ou utiliser le bouton d’alimentation du volet des raccourcis. Le constructeur précise que cela empêche l’utilisation des données biométriques lors du déverrouillage suivant.

La marque présente également le mode Lockdown instantané dans son guide français de One UI 9. L’effet recherché reste temporaire : exiger le secret de déverrouillage plutôt que la reconnaissance par un capteur. Il ne faut donc pas confondre ce geste avec la suppression d’une empreinte dans les paramètres, opération qui répond à un autre besoin.

Vérifiez la demande du code avant de compter sur ce geste

Les intitulés et le comportement peuvent varier avec la configuration. Dans un échange sur Samsung Community consacré au S26 Ultra, un utilisateur signale un raccourci à deux boutons inopérant ; la discussion aborde aussi Extend Unlock, qui maintient le téléphone déverrouillé dans certaines situations. Ce témoignage sur un autre modèle ne démontre pas un défaut du S25 Ultra. Il invite à contrôler le résultat plutôt qu’à supposer le geste réussi.

Assurez-vous de connaître votre code de déverrouillage avant le contrôle. Effectuez l’un des gestes décrits par Samsung, puis revenez à l’écran de verrouillage. Vérifiez que le téléphone exige le code. Si l’empreinte permet encore d’entrer, la protection recherchée n’a pas été obtenue.

La demande du code à l’écran est le résultat à rechercher. Vous pourrez ainsi reconnaître ce verrouillage lors d’un prochain usage, sans vous fier à la seule ouverture du menu d’alimentation.