Des utilisateurs signalent une autonomie dégradée. Leurs témoignages donnent des pistes de diagnostic, mais ne mesurent pas un défaut généralisé.

Galaxy S24 et S25 : des plaintes sur la batterie après One UI 9, sans correctif confirmé

Recharger plus souvent depuis One UI 9 : c’est le changement décrit par plusieurs propriétaires de Galaxy S24 et S25 dans des témoignages recensés le 23 octobre. Ces retours, qui concernent notamment des S24 Ultra et S25 Plus, ne suffisent pas à mesurer un défaut touchant toute la gamme. Samsung n’a pas annoncé de correctif dédié dans les éléments vérifiés.

Une forte consommation signalée ne mesure pas toute la gamme

Dans les retours recensés par Android Authority, un utilisateur rapporte avoir consommé 95 % de sa batterie avec environ 3 h 15 d’écran allumé. Son téléphone utilisait continuellement les données mobiles. Ce détail compte : ce résultat ne peut pas servir de nouvelle autonomie de référence pour toute la gamme.

Les conditions diffèrent d’un témoignage à l’autre. Une journée avec une réception médiocre, beaucoup de navigation ou une application active en arrière-plan ne se compare pas directement à une journée passée en Wi-Fi. Samsung rappelle d’ailleurs dans son assistance que les usages réseau et les activités de synchronisation peuvent peser sur la consommation.

L’arrivée de One UI 9 sur les Galaxy S24 en Europe et les plaintes sur l’autonomie sont donc deux informations différentes. Installer la même version ne signifie pas reproduire automatiquement le problème décrit sur un autre appareil.

Si votre autonomie a réellement changé, gardez une capture du suivi de batterie avec la période observée, les applications les plus consommatrices et le temps d’écran. Ajoutez votre modèle exact et la version logicielle installée. Comparer deux journées d’usage voisin aide davantage que de juxtaposer deux pourcentages relevés à des heures différentes.

Samsung Members offre aussi des diagnostics du téléphone. L’assistance française décrit leur accès dans la rubrique Assistance de l’application, avec des menus qui peuvent varier selon l’appareil. La procédure officielle de diagnostic permet de préparer un échange avec le support ; elle ne constitue pas à elle seule une réparation de One UI 9.

La question à éclaircir reste celle de l’origine de la surconsommation : logiciel système, application ou conditions d’utilisation. Les témoignages actuels ne permettent pas de choisir entre ces causes pour chaque téléphone, ni de recommander un remplacement de batterie à distance.