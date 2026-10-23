Votre Android peut recevoir des protections sans changer de version : voici où vérifier

Version Android, correctifs de sécurité, système Google Play : un guide pour comprendre ce que votre smartphone reçoit réellement.

Une nouvelle version d’Android n’est pas la seule façon de renforcer un smartphone. Les notes Google du 19 octobre illustrent ce rôle discret des services système, y compris sur des appareils sous Android 15 ou antérieur.

Le téléphone affiche toujours le même numéro d’Android et vous avez l’impression qu’il ne reçoit plus rien. Ce seul indicateur ne permet pourtant pas de savoir tout ce qui a été mis à jour. Le système du constructeur, les composants Google et les applications suivent des circuits distincts.

Cette différence a une conséquence pratique : attendre Android 17 pour s’intéresser aux mises à jour peut faire passer à côté d’améliorations distribuées autrement. Elle ne signifie pas pour autant qu’un appareil arrivé en fin de support retrouve une protection complète grâce au Play Store.

Un exemple récent : des protections pendant les appels

Les notes officielles des services système Google datent la version 26.41 des services Google Play du 19 octobre 2026. Elles mentionnent un renforcement des protections contre les escroqueries pendant les appels sur les appareils sous Android 15 et les versions antérieures, face à des applications qui demandent des autorisations d’accessibilité au cours d’un appel.

La nouveauté documentée porte sur ce scénario précis. Le texte ne fournit pas une liste exhaustive des téléphones français concernés, ni une date à laquelle tous les comptes doivent en bénéficier. Ce guide s’appuie donc sur une annonce du 19 octobre ; il ne la présente pas comme une fonction lancée aujourd’hui pour chaque Samsung, Xiaomi ou Motorola.

Pour comprendre l’intérêt, imaginez un interlocuteur qui vous presse d’installer une application et de lui accorder des accès inhabituels tout en vous gardant au téléphone. L’ajout décrit par Google concerne cette association entre appel et demande de permission. Il ne permet pas d’affirmer que le smartphone reconnaît toutes les conversations frauduleuses ou bloque chaque tentative d’arnaque.

Les trois informations à ne pas confondre

Le numéro Android désigne la version générale du système. La date de mise à jour de sécurité Android renseigne sur le niveau de correctifs indiqué par le constructeur. La mise à jour du système Google Play concerne une autre partie des composants distribués sur les appareils compatibles. Google explique que ces informations peuvent être consultées séparément dans les paramètres.

Les services Google Play constituent encore un composant distinct. Leur numéro de version, comme 26.41, n’est donc ni le numéro Android ni le mois affiché à la ligne « Mise à jour du système Google Play ». Voir une date ancienne à l’un de ces endroits ne permet pas de déduire la version exacte de tous les autres.

Cette distinction évite un faux diagnostic fréquent : un changement reçu sans nouvelle version Android n’est pas forcément imaginaire, et un numéro Android récent ne dispense pas de vérifier les autres mises à jour proposées.

Commencer par les paramètres, puis vérifier les applications

Ouvrez les paramètres et recherchez « Version d’Android ». Selon la marque, les informations figurent dans À propos du téléphone ou dans une rubrique équivalente. Relevez séparément la version du système, la date de sécurité et celle du système Google Play. Si une recherche de mise à jour est proposée, lancez-la et suivez les indications de l’appareil, y compris le redémarrage demandé.

Pour les applications, ouvrez le Play Store, touchez votre profil, puis Gérer les applications et l’appareil. Consultez les mises à jour disponibles et installez celles qui vous sont proposées. Cette opération complète l’entretien du téléphone ; elle ne transforme pas le Play Store en installateur de toutes les mises à jour du constructeur.

Les services système Google peuvent aussi se mettre à jour automatiquement. Dans les appareils et pays où le réglage est proposé, leur gestion se trouve dans Paramètres, Google, puis le menu des mises à jour des services système. L’intitulé ou la présence de cette commande peut varier : son absence n’est pas une preuve que tous les composants sont bloqués.

Ce que ces mises à jour ne remplacent pas

Un composant actualisé ne corrige pas automatiquement tout le logiciel d’un ancien smartphone. Le suivi du constructeur reste nécessaire pour les éléments qui dépendent de ses propres correctifs. Il faut donc regarder l’ensemble des informations, au lieu de considérer un unique voyant comme une garantie générale.

Enfin, la présence d’une protection supplémentaire n’est pas une raison pour accorder une permission demandée sous la pression d’un appel. Si un interlocuteur exige une installation ou un accès inhabituel, interrompre l’échange et vérifier sa demande par un canal connu reste une décision utile, même avec un téléphone à jour.

Si vous aidez un proche avec son téléphone, relevez ces informations avant de chercher une solution : elles évitent de confondre une mise à jour d’application avec un changement complet du système. La procédure officielle Android permet de retrouver ces indicateurs sans devoir installer un outil supplémentaire.