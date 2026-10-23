YouTube déplace le bouton Abonnements sur mobile : où le retrouver

Le raccourci des chaînes suivies change de place sur mobile. Un déplacement à distinguer des fonctions encore réservées aux États-Unis.

L’application réorganise ses accès sur Android et iPhone. Si le raccourci habituel disparaît de la barre du bas, vos chaînes suivies ne disparaissent pas avec lui.

Le geste est devenu automatique : ouvrir YouTube, puis toucher Abonnements en bas de l’écran pour retrouver les vidéos des chaînes que l’on suit. La nouvelle présentation change ce trajet. Le flux rejoint les accès placés en haut de la page d’accueil, sous une forme plus compacte.

Un nouvel emplacement pour retrouver les mêmes chaînes

La réorganisation annoncée le 22 octobre est décrite par 9to5Google sur Android et iOS. Sur l’interface présentée, le bouton des abonnements quitte la barre de navigation inférieure et apparaît près d’Accueil, dans la rangée supérieure. La version anglaise utilise le libellé raccourci « Subs ».

Ce déplacement ne signifie pas que YouTube vous a désabonné. L’enjeu est de retrouver l’entrée du flux, plutôt que de retourner sur chaque chaîne pour s’y abonner de nouveau. Si votre application conserve l’ancienne barre, elle peut simplement ne pas avoir reçu cette présentation : aucune date d’activation pour tous les comptes français n’est établie par les éléments consultés.

Pour vérifier, revenez sur la page d’accueil et regardez ses accès supérieurs. Le raccourci visible sur votre compte reste le meilleur repère ; il serait prématuré de promettre un intitulé français identique à celui des captures américaines.

Le flux Abonnements et l’accueil ne remplissent pas le même rôle

Cette différence mérite d’être conservée dans ses habitudes. L’accueil privilégie une sélection personnalisée : il ne constitue pas une liste exhaustive des publications des chaînes suivies. Le flux Abonnements sert, lui, à consulter leurs vidéos. L’aide de YouTube explique cette distinction.

Autrement dit, retrouver une chaîne dans les recommandations ne prouve pas que l’on a retrouvé tout son fil de publications. Lorsqu’on suit une série de tutoriels ou plusieurs créateurs, garder l’accès au flux dédié évite de dépendre entièrement des suggestions de l’accueil.

Les nouveautés annoncées ensemble ne suivent pas toutes le même calendrier

D’autres accès thématiques accompagnent la refonte, mais il faut les distinguer des nouveaux flux personnalisés également présentés par YouTube. Ceux-ci démarrent aux États-Unis pour des utilisateurs connectés en anglais. Leur annonce ne permet pas de promettre leur disponibilité sur un smartphone configuré en français.

Le changement à surveiller au quotidien reste donc très concret : si la barre du bas ne ressemble plus à celle d’hier, cherchez vos abonnements en haut de l’accueil avant de conclure à une perte de vos chaînes.