iPhone Duo : une mise à jour vous attend déjà au premier démarrage

Un correctif de lancement attend les premiers acheteurs du Duo. Voici pourquoi iOS 27.1 ne s’affiche pas sur les autres iPhone.

Apple diffuse une nouvelle version d’iOS 27.1 pour son iPhone pliant, au moment de sa mise en vente. Elle reste réservée au Duo : les autres iPhone ne sont pas oubliés dans le déploiement.

Le numéro inscrit dans les réglages ne raconte pas toute l’histoire du logiciel installé. Entre la préparation d’un appareil en usine et sa commercialisation, Apple peut produire une révision qui conserve le même nom public. C’est précisément le cas de l’iPhone Duo : il arrive avec iOS 27.1, mais une version plus récente de ce même système vient d’être mise à disposition.

Le fait nouveau concerne donc le logiciel proposé aux premiers acheteurs, pas l’annonce d’iOS 27.1, déjà connu depuis la présentation du pliant en septembre.

Le même numéro d’iOS peut cacher une version plus récente

Dans un article publié le 22 octobre au soir aux États-Unis, soit le 23 octobre en France, MacRumors signale la disponibilité de la version finale et d’un nouveau fichier de restauration. Le média précise qu’une mise à jour est demandée lors de la configuration du Duo.

Les notes de version restent succinctes : elles annoncent des corrections de bugs sans les détailler. Impossible, à ce stade, d’attribuer à cette livraison une amélioration précise de l’autonomie, de la photo ou de la charnière. Rien ne permet non plus de la présenter comme la correction d’un problème généralisé déjà constaté chez les acheteurs.

Pourquoi votre autre iPhone ne propose pas iOS 27.1

Cette version est destinée au seul iPhone Duo. L’absence de proposition sur un iPhone classique n’est donc pas, en elle-même, un signe de panne. Le pliant suit temporairement une branche logicielle particulière, tandis qu’Apple teste déjà iOS 27.2 pour réunir les modèles compatibles autour de la même version.

Pour le nouvel acheteur, la vérification utile reste très simple : après la configuration, ouvrir Réglages, puis Général et Mise à jour logicielle. Apple explique dans sa procédure de mise à jour de l’iPhone que cet écran affiche la version installée et les mises à jour disponibles. Une connexion Wi-Fi et une alimentation permettent de mener l’opération sans interrompre la prise en main.

Il n’est pas nécessaire d’aller chercher un fichier de restauration manuellement pour cet usage courant. Le bon repère est la proposition affichée par le téléphone lui-même : voir « iOS 27.1 » dans À propos ne suffit pas à savoir si le correctif du lancement est déjà installé.