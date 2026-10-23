WhatsApp commence à tester les messages programmés sur iPhone

La bêta TestFlight permet à certains utilisateurs de choisir la date d’envoi. La fonction arrive sur iOS après ses premiers essais Android.

Choisir aujourd’hui l’heure à laquelle un message WhatsApp partira demain : certains testeurs sur iPhone peuvent désormais essayer cette fonction. WABetaInfo l’a repérée le 22 octobre dans la bêta iOS 26.42.10.19, distribuée via TestFlight. Son activation reste progressive, y compris parmi les utilisateurs de cette préversion.

L’arrivée sur iOS est le fait nouveau. Menow avait déjà évoqué les premiers essais Android : le principe de programmation n’apparaît donc pas aujourd’hui pour la première fois dans WhatsApp, mais son expérimentation s’élargit aux iPhone.

Un appui prolongé sur Envoyer ouvre le choix de l’horaire

Selon les observations publiées par WABetaInfo, la commande apparaît en maintenant le bouton d’envoi après rédaction. Un écran permet ensuite de choisir la date et l’heure. La confirmation rappelle l’horaire retenu avant de programmer effectivement le message.

Le créneau va de dix minutes à deux semaines à l’avance. Il ne s’agit donc pas d’un outil permettant de préparer un envoi plusieurs mois plus tard. Pour un anniversaire proche ou un message professionnel à transmettre à une heure convenable, cette fenêtre évite en revanche de devoir revenir dans la conversation au moment exact.

Deux limites à connaître avant de préparer une série d’envois

Textes, liens, photos et vidéos sont concernés, mais chaque média doit être programmé séparément. Une série de photos ne partira donc pas comme un lot préparé en une seule opération. Pour accompagner plusieurs images d’un texte qui en explique le contexte, il faudra prêter attention à l’ordre et aux horaires de ces envois distincts.

Les envois en attente peuvent être retrouvés et supprimés dans les informations de la conversation. Dans un groupe, une restriction mérite l’attention : les personnes arrivées après la programmation ne recevront pas le message. Préparer une annonce avant que tout le monde ait rejoint la discussion peut donc laisser certains membres hors de la diffusion.

Le compte rendu indique que la livraison peut se faire même lorsque l’appareil n’est pas connecté au moment choisi. Cela ne dispense pas de vérifier que la programmation a bien été enregistrée au départ. Le message visible dans la liste d’attente est un repère plus fiable que le souvenir d’avoir simplement ouvert le sélecteur d’heure.

Les utilisateurs restés sur l’App Store peuvent donc ne rien voir en maintenant Envoyer, sans que leur iPhone présente un problème. Une fonction activée pour une partie des testeurs n’est pas débloquée par une simple mise à jour de l’application publique. Pour les bénéficiaires de la bêta, la limite pratique à retenir est la possibilité de relire et supprimer l’envoi en attente : une programmation doit rester contrôlable avant que le message parte.