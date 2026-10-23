vivo X500 Ultra : une référence internationale apparaît dans une base IMEI

Deux références distinguent une version globale et une variante Jovi. Un indice de préparation internationale, sans calendrier français annoncé.

V2660 et J2613 : ces deux références donnent du poids à la piste d’un vivo X500 Ultra vendu hors de Chine. Android Treasure les a repérées dans une base IMEI et a publié son relevé le 22 octobre. La première désignerait une version internationale sous la marque vivo, la seconde une variante Jovi destinée au Brésil.

La référence internationale est le point à suivre pour l’Europe. Elle suggère la préparation d’un appareil destiné à d’autres marchés que la Chine, même si aucun distributeur français ni aucune date locale ne sont annoncés. L’entrée Jovi fournit un indice supplémentaire sur une déclinaison hors du marché chinois.

Le relevé d’Android Treasure présente V2660 comme la version internationale du X500 Ultra et J2613 comme sa déclinaison sous la marque Jovi. Cette dernière est utilisée par vivo au Brésil. Les deux entrées soutiennent ainsi la piste d’un développement destiné à plusieurs marchés.

La prudence reste nécessaire sur la portée de cet indice : une présence dans une base ne constitue ni une ouverture de commandes ni une annonce de commercialisation dans tous les pays. Le nom « global » n’est pas une liste de boutiques françaises.

Pour les lecteurs européens, cela change surtout la question à suivre. Le sujet n’est plus uniquement de savoir ce que ce futur Ultra pourrait apporter en photo, mais si une version adaptée à d’autres marchés est effectivement préparée. La confirmation commerciale française reste à obtenir séparément.

GSMArena rappelle que la présentation chinoise est attendue entre mars et avril 2027, d’après les indications rapportées autour de la marque. Ce calendrier ne vaut pas date de sortie européenne. Les références IMEI n’établissent pas davantage le prix ou les capacités de stockage qui seraient retenus ici.

Les caractéristiques photo et les capacités de batterie qui circulent relèvent encore d’autres fuites. Les réunir dans une fiche définitive donnerait une certitude trompeuse : ces informations peuvent porter sur différents prototypes ou sur des choix encore en cours.

Menow a déjà évoqué la piste d’un zoom 10x sur le X500 Ultra. Le nouveau relevé apporte un élément distinct, sur la préparation internationale. Pour un éventuel achat en France, le signal décisif sera une annonce précisant le modèle vendu, son support local et ses conditions de commercialisation, plutôt que l’addition des meilleures caractéristiques issues de plusieurs rumeurs.