Un nouveau bandeau Samsung Members relance l’attente de One UI 9.5

Un élément de l’application change alors que le développement continue. L’accès aux essais reste conditionné au modèle et au pays, sans date officielle pour One UI 9.5.

Un nouveau bandeau consacré aux bêtas One UI apparaît dans Samsung Members. SamMobile a rapporté ce changement le 22 octobre au soir et y voit un possible préparatif pour One UI 9.5. L’application d’inscription évolue, mais aucune ouverture du programme pour cette version n’est établie par ce seul indice.

Members occupe une place concrète dans la distribution des préversions. Samsung utilise cette application pour présenter les programmes et recueillir les inscriptions des comptes éligibles. Une modification de cette entrée intéresse donc les futurs testeurs, sans suffire à leur donner accès à un nouveau logiciel.

Le signal vient du point d’entrée des inscriptions

SamMobile compare l’ancien et le nouveau bandeau affichés dans l’application. Le média y voit un possible signe de préparation, en le rapprochant d’autres indices de développement. La nouveauté documentée dans ce reportage reste toutefois la présentation de cette entrée.

L’idée d’une ouverture dès novembre est une extrapolation à partir du calendrier de travail des générations précédentes. Aucune date officielle One UI 9.5 n’est établie par ce seul changement. Afficher un bouton générique de programme bêta et proposer une inscription nominative à une version précise sont deux étapes différentes.

En France, une bannière ne suffit pas à garantir l’inscription

La documentation générale de Samsung explique que l’accès passe par Members et un compte Samsung. Elle précise surtout que les appareils, versions système et pays compatibles varient selon le programme. Sa liste de pays actuellement présentée ne comprend pas la France ; elle ne constitue pas pour autant une annonce du périmètre futur de One UI 9.5.

Le modèle et le marché doivent être explicitement éligibles. Posséder un Galaxy récent ne suffit pas à conclure qu’une inscription fonctionnera. La vérification utile sera l’offre réellement affichée dans Members pour l’appareil, avec les conditions associées à cette bêta.

Samsung recommande aussi de sauvegarder les données avec Smart Switch avant d’installer une préversion. Sa documentation prévient que le retour à une version précédente après une bêta peut réinitialiser l’appareil. Quitter un programme de test peut donc entraîner un effacement des données.

Ces contraintes expliquent pourquoi l’ouverture d’une bêta ne doit pas être confondue avec une mise à jour ordinaire recommandée à tous. Pour l’instant, les personnes restées en version stable peuvent retenir un signal de préparation supplémentaire. Le prochain élément déterminant sera une inscription explicitement nommée One UI 9.5, accompagnée de ses conditions propres.