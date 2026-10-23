iPhone Duo : Apple aurait relevé ses commandes de 44 %, selon DigiTimes

Le nouvel objectif porterait sur douze mois. Il ne correspond ni à quatorze millions de ventes déjà réalisées ni à une promesse de stocks disponibles en France.

De 9,7 à 14 millions d’iPhone Duo sur douze mois : Apple aurait relevé de près de 44 % son objectif de livraisons, selon DigiTimes. Publié le 22 octobre, le rapport décrit une révision des commandes adressées à la chaîne de production. Le chiffre renseigne sur les ambitions du constructeur, avant de pouvoir mesurer leur réalisation.

L’objectif reste à produire et à livrer. Il ne décrit pas des ventes déjà enregistrées auprès des clients. Il prend néanmoins un relief particulier au moment où l’appareil commence à arriver chez ses premiers acheteurs : Apple chercherait à préparer davantage de téléphones que dans son scénario précédent.

La présentation publique de l’enquête originale de DigiTimes précise bien la période de douze mois. Son texte intégral est réservé aux abonnés. Cette fenêtre ne doit donc pas être remplacée par « avant la fin de 2026 », ni le total de 14 millions présenté comme un volume déjà sorti des usines.

Le calcul de hausse est cohérent avec ces deux objectifs : 4,3 millions d’unités supplémentaires rapportées à une base de 9,7 millions représentent environ 44 %. Cela n’indique pas quelle proportion serait destinée à l’Europe, encore moins à la France. Aucun découpage par pays n’est fourni dans les éléments consultés.

Le stock français ne se déduit pas du total mondial

Dans sa reprise du dossier, GSMArena souligne que le volume effectivement produit dépendra de la progression de l’assemblage et des composants. Une commande plus importante ne supprime pas mécaniquement les contraintes qui peuvent affecter la fabrication.

Pour un acheteur, deux indicateurs restent donc différents : la quantité que la marque souhaite faire fabriquer et la date associée à une commande précise. Même si l’objectif industriel est relevé, la seconde dépend aussi de la version choisie et des allocations commerciales. Le chiffre global n’autorise pas à annoncer un raccourcissement automatique des délais français. Pour organiser un achat, la date affichée pour la couleur et le stockage recherchés reste donc plus pertinente que cette projection annuelle.

Cette évolution est distincte des premières estimations de production de l’iPhone Duo, déjà évoquées sur Menow. L’intérêt du nouveau rapport est la révision de l’objectif, avec un périmètre explicite. Pour constater une amélioration de disponibilité, il faudra observer les dates de livraison et les stocks des références recherchées, plutôt que convertir un objectif mondial en promesse individuelle.