Galaxy Z Fold8 : Samsung annonce +45 % de ventes en Europe, avec une nuance

Le bilan européen couvre neuf semaines et réunit Fold8 et Fold8 Ultra. Il ne permet pas de mesurer séparément le succès de chaque modèle.

45 % de ventes supplémentaires en Europe : c’est le résultat annoncé par Samsung le 22 octobre pour les neuf premières semaines des Galaxy Z Fold8 et Fold8 Ultra. La comparaison porte sur leurs ventes cumulées face au Galaxy Z Fold7 durant les semaines équivalentes de 2025. La gamme progresse donc selon le constructeur, mais deux modèles sont additionnés face à un seul.

Le constructeur ne donne ni volumes absolus ni répartition entre les deux nouveaux Fold. Son communiqué permet d’évaluer l’évolution du total de la gamme, sans départager l’accueil du modèle classique et celui de l’Ultra. Cette distinction est essentielle avant d’attribuer le succès à l’un des deux appareils.

Une comparaison valable pour la gamme, pas pour chaque téléphone

Le bilan officiel de Samsung porte sur les neuf semaines suivant le lancement du 7 août. Ce périmètre donne un repère de durée commun ; il ne s’agit pas d’opposer deux mois de ventes à une année complète.

En revanche, l’élargissement du choix peut modifier la répartition des achats. Un client peut choisir le Fold8 tandis qu’un autre se dirige vers l’Ultra. Avec le seul total combiné, il est impossible de savoir lequel attire le plus de clients, ou si l’un d’eux suffit à dépasser le Fold7 à lui seul.

Pour illustrer la logique, un total passé de 100 à 145 correspond bien à +45 %. Si les 145 ventes sont réparties entre deux modèles, le chiffre n’établit pas la performance individuelle de chacun. Cet exemple explique le calcul ; il ne représente pas les volumes réels, que Samsung ne publie pas dans ce bilan.

Les recherches Google racontent l’intérêt, pas les achats

Le constructeur met également en avant une hausse de plus de 260 % des recherches Google concernant ses pliables en septembre, par rapport à août, sur 32 marchés européens dont la France. Le pic de 460 % concerne la semaine du 6 au 12 septembre, comparée à celle du 30 août au 5 septembre. Ces données décrivent un intérêt de recherche, différent du nombre de téléphones achetés.

Une recherche peut servir à comparer, à découvrir un format ou à consulter un prix, sans se traduire par une commande. Les deux indicateurs peuvent se compléter pour décrire la visibilité d’une gamme, mais ils ne doivent pas être additionnés ou présentés comme deux mesures interchangeables de ventes.

Le bilan est donc positif à l’échelle retenue par Samsung : davantage de Fold8 et Fold8 Ultra réunis ont été vendus que de Fold7 pendant les semaines comparables. Pour départager l’accueil des deux nouveaux téléphones, il manque encore leur répartition et les volumes absolus. C’est cette information qui permettrait de savoir si la progression vient surtout d’un modèle, ou de l’élargissement du choix proposé.