Un utilisateur américain montre Android 17 sur son Razr Ultra 2025. Firmware, date du fait et limites pour les propriétaires français.

Android 17 apparaît sur le Razr 60 Ultra américain : ce que cela change pour la France

Un premier témoignage documente l’arrivée du système sur le Razr Ultra 2025, le nom américain du Razr 60 Ultra. Le signal est concret, mais ne donne encore aucun calendrier français.

Pour les propriétaires d’un Razr 60 Ultra, les listes de modèles compatibles finissent par ne plus suffire : c’est la notification de téléchargement qui compte. Un retour d’utilisateur montre désormais Android 17 installé sur la déclinaison américaine du pliant de Motorola.

Le téléphone est vendu sous un autre nom aux États-Unis, Razr Ultra 2025. Cette correspondance rend le signal intéressant en Europe, sans rendre les firmwares interchangeables entre les marchés.

Une installation documentée, pas une annonce mondiale

Dans le témoignage à l’origine du signalement, le propriétaire indique utiliser un appareil débloqué lié à AT&T, sur le réseau US Mobile, dans le nord-est des États-Unis. Une capture accompagne son message. D’autres participants équipés d’un modèle comparable expliquent encore attendre la mise à jour.

Android Authority a relayé ce retour le 22 octobre. Le média relève la version A171VLH.48-18-7 et une date du 20 octobre dans l’historique affiché. Le 22 octobre est donc la date de sa publication, pas une preuve que le déploiement a commencé partout ce jour-là.

Le menu de votre téléphone reste le bon point de contrôle

Aucune disponibilité française n’est confirmée par ce témoignage. Un téléphone acheté en France peut attendre un autre lot de diffusion, et la présence d’Android 17 sur la variante américaine ne permet pas de fixer une échéance européenne.

Vous pouvez vérifier les mises à jour dans les paramètres système de votre Razr, puis consulter les informations de version si un téléchargement est proposé. Le nom du modèle et l’origine du logiciel comptent davantage qu’une simple ressemblance commerciale : le numéro relevé aux États-Unis n’est pas un fichier à rechercher et à installer à tout prix sur un appareil européen.

Des changements après installation à contrôler sur son propre appareil

Le même utilisateur rapporte aussi une réactivation de Moto AI, l’installation de TikTok et un affichage gênant de l’horloge sur l’écran extérieur. Ces remarques proviennent d’un seul appareil ; elles ne démontrent ni un défaut généralisé ni le comportement de la future version française. Elles donnent surtout une liste de réglages à contrôler lorsqu’une mise à jour sera effectivement proposée sur votre téléphone.

Après installation, regarder les applications ajoutées, les services activés et la présentation de l’écran externe permet de repérer ce qui a changé dans son propre usage. À ce stade, c’est l’existence d’une première installation américaine qui est établie, et non l’ouverture d’un déploiement pour tous les Razr 60 Ultra.