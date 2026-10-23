Good Lock répond à un cas de valeurs de volume absentes. Le réglage à vérifier et ce que Samsung ne confirme pas encore.

Samsung : les chiffres du volume ont disparu ? Le réglage indiqué par Good Lock

Après un signalement sur un Galaxy Z Fold8 Ultra, l’équipe Good Lock explique où vérifier l’affichage du volume par application. La réponse ne confirme ni une suppression de la fonction ni un correctif déjà disponible.

Régler le son à l’oreille ou retrouver exactement le même niveau n’est pas tout à fait le même usage. Dans Sound Assistant, l’absence des valeurs chiffrées peut donc gêner même lorsque les boutons de volume continuent de fonctionner.

Un échange publié sur Samsung Members apporte une réponse ciblée à ce problème. Le signalement date du 22 octobre ; l’élément nouveau est l’intervention de l’équipe Good Lock le 23 octobre.

Vérifier le panneau personnalisé et le volume par application

Dans sa réponse sur le forum officiel, le compte modérateur chargé de Good Lock indique de passer par Sound Assistant, la personnalisation du panneau de volume, puis les options du panneau principal ou développé, et de vérifier que le volume des applications est activé. Les intitulés peuvent varier avec la langue de l’application.

L’équipe ajoute une précision utile : les valeurs du volume par application concernent les médias, par exemple la musique ou les vidéos. Il ne faut donc pas attendre de ce réglage qu’il affiche de la même manière tous les niveaux sonores du téléphone.

Pour effectuer une vérification cohérente, ouvrez une application de musique ou de vidéo, lancez un contenu, puis regardez le panneau concerné. Vous contrôlez ainsi le type de son visé par l’explication de Good Lock, plutôt qu’une sonnerie ou un autre réglage audio.

Le réglage ne résout pas forcément le cas signalé

Le propriétaire du Fold8 Ultra indique ensuite avoir essayé sans retrouver les chiffres. La réponse officielle est donc une piste de diagnostic, pas une solution garantie. L’équipe demande, si le phénomène persiste, un rapport d’erreur envoyé juste après sa reproduction, accompagné des journaux et d’un enregistrement de l’écran.

Le périmètre reste limité à l’échange consulté : il ne démontre pas une panne touchant tous les Galaxy, ni une régression générale causée par One UI 9. Aucune date de correction n’y est annoncée. Pour les utilisateurs de Sound Assistant qui rencontrent réellement ce symptôme, la première action est de contrôler le réglage conseillé ; si les valeurs restent absentes, l’étape suivante proposée par Good Lock est le rapport d’erreur.