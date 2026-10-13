One UI 9 : les Galaxy S24 et S24 Ultra reçoivent enfin Android 17 en Europe, voici comment vérifier

Bonne nouvelle pour les propriétaires des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra : Samsung accélère le déploiement de One UI 9 basé sur Android 17. Après une première distribution en Corée du Sud, la mise à jour stable arrive ce lundi 12 octobre 2026 dans plusieurs pays européens, ainsi qu’en Inde et aux États-Unis. Mais attention : tous les utilisateurs ne la reçoivent pas encore au même moment, notamment ceux qui n’ont pas participé au programme bêta.

One UI 9 arrive sur les Galaxy S24 en Europe

Samsung franchit une nouvelle étape dans le déploiement d’Android 17. La version stable de One UI 9 est désormais signalée sur les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra dans plusieurs régions en dehors de la Corée du Sud.

Le nouveau firmware destiné aux variantes internationales porte notamment la référence S92xBXXU6EZIF, avec des différences possibles selon le modèle et la région.

Cette première vague européenne concerne notamment des utilisateurs ayant participé au programme bêta, mais des signalements font également état d’une disponibilité sur certains appareils fonctionnant jusqu’ici avec One UI 8.5.

La situation évolue donc rapidement depuis notre précédent article consacré à l’arrivée de One UI 9 sur les Galaxy S24 et les pliables de 2024, qui concernait initialement la Corée du Sud.

En France, la disponibilité peut encore varier selon le firmware et l’opérateur. Le début du déploiement européen ne garantit pas que tous les Galaxy S24 français puissent télécharger immédiatement Android 17.

Une mise à jour de près de 4 Go pour certains utilisateurs

La taille du téléchargement dépend de la version déjà installée sur le smartphone.

Les propriétaires ayant participé au programme bêta reçoivent généralement une mise à jour beaucoup plus légère, puisqu’une grande partie des fichiers d’Android 17 est déjà présente sur leur appareil.

En revanche, pour les smartphones fonctionnant encore sous One UI 8.5, le téléchargement peut approcher les 4 Go.

La mise à jour intègre également le correctif de sécurité Android de septembre 2026 sur les premières versions distribuées.

Il ne faut pas la confondre avec le précédent correctif de sécurité d’environ 450 Mo. Comme nous l’expliquions dans notre article sur la mise à jour de septembre des Galaxy S24, ce dernier conservait Android 16 et One UI 8.5.

Quelles nouveautés arrivent avec One UI 9 sur les Galaxy S24 ?

One UI 9 introduit plusieurs améliorations de l’interface et de nouvelles possibilités de personnalisation.

Parmi les changements annoncés figurent :

Un panneau de réglages rapides personnalisable , avec une organisation plus flexible des raccourcis et des commandes.

, avec une organisation plus flexible des raccourcis et des commandes. Samsung DeX amélioré , pour faciliter certains usages du smartphone sur un écran externe.

, pour faciliter certains usages du smartphone sur un écran externe. Samsung Notes enrichi , avec de nouvelles possibilités pour organiser et exploiter ses documents.

, avec de nouvelles possibilités pour organiser et exploiter ses documents. De nouvelles options d’accessibilité , destinées à simplifier certaines interactions.

, destinées à simplifier certaines interactions. Un indicateur de confidentialité de la localisation, permettant de mieux identifier les accès à cette donnée.

Samsung étend également certaines fonctions de Galaxy AI, notamment autour des suggestions contextuelles et de la personnalisation.

Toutes les nouveautés présentées sur les Galaxy les plus récents ne seront toutefois pas nécessairement disponibles sur les S24. Certaines dépendent du matériel, des langues et des régions.

Pour savoir si la mise à jour est déjà proposée sur votre smartphone, la procédure est simple :

Ouvrez les Paramètres de votre Samsung Galaxy.

de votre Samsung Galaxy. Accédez à Mise à jour logicielle .

. Appuyez sur Téléchargement et installation .

. Si One UI 9 apparaît, vérifiez les informations de version avant de lancer le téléchargement.

Privilégiez une connexion Wi-Fi stable et assurez-vous de disposer de suffisamment de batterie et de stockage.

Avant une mise à jour majeure, une sauvegarde de vos données personnelles reste également recommandée.

Si votre téléphone indique que le logiciel est déjà à jour, inutile de chercher à installer manuellement un firmware provenant d’une autre région. Le déploiement progressif signifie simplement que votre variante n’a peut-être pas encore reçu la nouvelle version.

Et le Galaxy S24 FE, est-il également concerné ?

Le Galaxy S24 FE fait lui aussi partie des smartphones destinés à recevoir Android 17 et One UI 9.

Des distributions ont déjà été signalées dans certaines régions, mais il ne faut pas supposer que son calendrier est identique à celui des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.

Samsung peut déployer des firmwares différents selon les modèles, les pays et les opérateurs.

Pour les utilisateurs français, le meilleur moyen de connaître la disponibilité reste donc la recherche directement depuis les paramètres du téléphone.

One UI 9 : Samsung accélère maintenant sur ses anciens modèles haut de gamme

Après les Galaxy S26 et S25, le constructeur étend désormais Android 17 à une génération supplémentaire de smartphones haut de gamme.

Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 participent également à cette nouvelle phase de distribution sur plusieurs marchés.

Pour les propriétaires des Galaxy S24, la principale nouveauté du 12 octobre est donc le passage d’un déploiement initialement limité à la Corée du Sud à une disponibilité internationale plus large.

La mise à jour arrive progressivement en Europe, mais sa présence sur les serveurs Samsung ne garantit pas encore une installation immédiate sur tous les appareils français.

Si votre Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra affiche désormais One UI 9 dans les paramètres, vous pouvez passer officiellement à Android 17 sans rejoindre le programme bêta.