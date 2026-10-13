iPhone 18 Pro Max : presque 3 jours sans recharge, mais le nouveau géant d’Apple cache un compromis

L’iPhone 18 Pro Max pourrait bien être l’un des smartphones Apple les plus endurants jamais commercialisés. Dans un test publié ce lundi 12 octobre 2026, le quotidien britannique The Guardian rapporte une autonomie approchant les trois jours en utilisation légère. Un résultat particulièrement intéressant pour ceux qui en ont assez de recharger leur téléphone chaque soir. Mais cette endurance s’accompagne d’un compromis : avec ses 249 grammes, le nouveau Pro Max devient aussi particulièrement encombrant au quotidien.

Presque trois jours d’autonomie dans un test en conditions réelles

Après dix jours d’utilisation, le journaliste Samuel Gibbs, du Guardian, livre un constat particulièrement positif concernant la batterie de l’iPhone 18 Pro Max.

Le smartphone a tenu presque trois jours lors d’une utilisation légère, comprenant notamment la consultation d’applications, les messages, la navigation Internet et la prise de photos.

Ce scénario représentait environ sept heures d’utilisation active de l’écran sur la période de test.

Lors d’une journée plus intensive, le téléphone conservait encore approximativement 50 % de batterie en fin de journée.

Ces résultats montrent les progrès réalisés par Apple, mais ils ne signifient pas que tous les utilisateurs pourront tenir trois jours sans recharge. L’autonomie dépend fortement de la luminosité, du réseau mobile, des jeux et de la durée passée devant l’écran.

Une batterie beaucoup plus grande que celle de l’iPhone 17 Pro Max

Cette progression repose en partie sur une augmentation importante de la capacité de la batterie.

Comme nous l’avions détaillé dans notre dossier consacré à la batterie de 5 391 mAh de l’iPhone 18 Pro Max, la version commercialisée en France dépasse désormais nettement les 5 000 mAh.

Apple bénéficie également des optimisations apportées par la nouvelle puce A20 Pro et la gestion énergétique d’iOS 27.

Mais une batterie plus grande ne garantit pas systématiquement une hausse proportionnelle de l’autonomie.

Un précédent essai réalisé dans des conditions de navigation standardisées avait ainsi montré un gain plus limité. L’iPhone 18 Pro Max dépassait alors son prédécesseur de seulement 33 minutes.

Ces deux résultats ne sont pas contradictoires : ils correspondent à des méthodes et à des usages différents. Le test du Guardian renseigne surtout sur l’endurance du smartphone dans une utilisation quotidienne relativement modérée.

249 grammes : le revers de la médaille se ressent dans la main

Si l’autonomie impressionne, le confort d’utilisation est nettement moins convaincant pour ceux qui préfèrent les téléphones compacts.

L’iPhone 18 Pro Max possède un écran OLED de 6,9 pouces et affiche désormais 249 grammes sur la balance.

Dans son essai, le journaliste explique avoir éprouvé des difficultés à manipuler le smartphone d’une seule main. Après dix jours, il rapporte même une gêne à la main liée au poids et aux dimensions de l’appareil.

Ce ressenti reste personnel, mais il illustre une limite concrète : un téléphone capable de tenir deux journées complètes peut aussi devenir fatigant lorsqu’on l’utilise longtemps.

Lire des messages dans les transports, prendre une photo rapidement ou atteindre le haut de l’écran avec le pouce devient moins naturel sur un format aussi imposant.

Le poids mérite donc autant d’attention que les performances de la batterie avant un achat.

La recharge progresse également, avec 80 % en 32 minutes

Autre bonne nouvelle : la capacité supplémentaire de la batterie ne se traduit pas nécessairement par une recharge interminable.

Lors de son test, le Guardian a mesuré 80 % de batterie retrouvés en 32 minutes avec un adaptateur USB-C compatible de 60 W.

La recharge complète a demandé environ 70 minutes.

Ces valeurs dépendent notamment de la puissance du chargeur, de la température du téléphone et du protocole de charge utilisé.

Pour les utilisateurs qui oublient régulièrement de brancher leur iPhone pendant la nuit, cette combinaison entre grande autonomie et recharge rapide représente un avantage concret.

L’iPhone 18 Pro Max vaut-il vraiment le passage depuis le 17 Pro Max ?

Au-delà de la batterie, le nouveau modèle profite d’une puce A20 Pro, d’un appareil photo principal de 48 mégapixels à ouverture variable et des nouveautés logicielles d’iOS 27.

Mais pour un propriétaire d’iPhone 17 Pro Max, ces améliorations ne justifient pas nécessairement un renouvellement immédiat.

Le nouveau modèle devient surtout intéressant si l’autonomie constitue votre priorité absolue ou si vous venez d’un iPhone plus ancien dont la batterie commence à montrer des signes de fatigue.

En France, l’iPhone 18 Pro Max démarre à 1 599 €, un tarif qui impose également de bien évaluer ses besoins.

Le constat est donc assez simple : l’iPhone 18 Pro Max progresse nettement sur l’endurance, mais Apple n’a pas réussi à rendre son grand smartphone plus facile à manipuler. Pour profiter de sa batterie généreuse, il faut accepter un appareil de presque 250 grammes, loin du confort d’un modèle compact.