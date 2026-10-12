IPTV : changer de DNS ou utiliser un VPN ne suffit plus toujours pour accéder aux services bloqués en France

Un service IPTV fonctionne parfaitement pendant plusieurs semaines, puis devient soudainement inaccessible. Face à ce problème, certains utilisateurs tentent de changer les DNS de leur box Internet ou d’activer un VPN. Mais ces solutions ne fonctionnent pas systématiquement. En France, les blocages des services IPTV illégaux ne concernent désormais plus uniquement les fournisseurs d’accès à Internet. Les autorités peuvent également cibler les DNS alternatifs, les VPN et certaines infrastructures techniques.

Les blocages IPTV ne concernent plus seulement Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Pendant longtemps, les principales mesures de blocage visaient les fournisseurs d’accès à Internet traditionnels. Lorsqu’une décision judiciaire ordonnait de bloquer un service diffusant illégalement des contenus protégés, les opérateurs devaient en empêcher l’accès depuis leurs réseaux.

Mais la situation a évolué. Dans un communiqué publié le 17 juillet 2026, la Ligue de football professionnel confirme que plusieurs décisions judiciaires visent désormais simultanément les opérateurs Internet, les fournisseurs de VPN, les services DNS alternatifs et les CDN.

Ces mesures concernent notamment les services qui diffusent sans autorisation les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.

L’objectif est d’empêcher les plateformes illégales de rester accessibles simplement en changeant de fournisseur technique.

Pourquoi changer les DNS de sa box ne fonctionne plus toujours

Les DNS jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d’Internet. Ils permettent notamment de traduire une adresse comme exemple.fr en une adresse IP que les appareils peuvent utiliser pour établir une connexion.

Lorsque le blocage d’un site repose uniquement sur les DNS d’un opérateur, utiliser un autre résolveur peut modifier le résultat obtenu.

Mais les DNS alternatifs peuvent désormais être eux-mêmes concernés par des obligations judiciaires de blocage.

En avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné à Quad9 de prendre des mesures empêchant l’accès à des services IPTV diffusant illégalement des courses de Formule 1.

D’autres décisions concernent également des prestataires techniques proposant des services DNS ou de distribution de contenus.

Résultat : changer de DNS ne garantit absolument pas de retrouver un service inaccessible, puisque le blocage peut être appliqué à plusieurs endroits différents.

Les VPN sont eux aussi concernés par les décisions de justice

Un VPN permet de faire transiter la connexion Internet par un serveur intermédiaire. Cette technologie peut être utile pour sécuriser certaines connexions, notamment sur des réseaux Wi-Fi publics.

Mais utiliser un VPN ne garantit ni l’anonymat complet ni l’accès à tous les contenus.

En France, plusieurs décisions judiciaires de 2026 ont étendu les obligations de blocage à des fournisseurs de VPN, dans le cadre de la lutte contre la retransmission illégale de compétitions sportives.

Il ne s’agit pas d’une interdiction générale des VPN. Ces services restent parfaitement légaux, notamment pour les usages professionnels, la protection des connexions et la confidentialité.

En revanche, lorsqu’un prestataire est visé par une décision de justice, il peut être tenu de bloquer l’accès aux domaines ou services identifiés.

Activer un VPN ne constitue donc plus une solution universelle face aux blocages IPTV.

Le blocage peut aussi viser directement l’adresse IP du service

Autre évolution importante : les autorités et les ayants droit cherchent à intervenir au-delà des simples noms de domaine.

Un service IPTV peut changer d’adresse Internet ou utiliser plusieurs domaines. Mais certains blocages peuvent également viser les adresses IP et les infrastructures permettant de distribuer les flux vidéo.

La LFP a indiqué en juillet 2026 que de nouvelles décisions ouvraient la voie à des blocages d’adresses IP, ainsi qu’à des procédures plus rapides pour identifier les services diffusant illégalement les rencontres.

Cette distinction est importante : même lorsque le nom de domaine d’un service fonctionne, cela ne signifie pas que ses serveurs vidéo restent accessibles.

Il faut toutefois éviter de généraliser. Tous les services IPTV bloqués ne font pas nécessairement l’objet des mêmes mesures techniques, et un écran noir peut aussi provenir d’une panne ordinaire.

Lorsqu’une application IPTV ou un service de télévision légitime ne fonctionne plus, un blocage judiciaire n’est pas la seule explication possible.

Avant de modifier les paramètres réseau, plusieurs vérifications simples permettent d’identifier l’origine du problème :

Tester la connexion Internet : vérifiez si d’autres applications et sites fonctionnent normalement.

vérifiez si d’autres applications et sites fonctionnent normalement. Contrôler l’état du service : consultez les communications de votre fournisseur officiel pour rechercher une panne ou une maintenance.

consultez les communications de votre fournisseur officiel pour rechercher une panne ou une maintenance. Mettre l’application à jour : une ancienne version peut présenter des problèmes de lecture ou d’authentification.

une ancienne version peut présenter des problèmes de lecture ou d’authentification. Redémarrer la box et le téléviseur : cela peut corriger certains incidents temporaires de connexion.

cela peut corriger certains incidents temporaires de connexion. Vérifier l’abonnement : une session expirée, une limite d’appareils ou un défaut de paiement peut empêcher la lecture.

Si seule une application inconnue cesse de fonctionner alors que les autres services de streaming restent accessibles, vérifiez également la fiabilité du fournisseur et ses droits de diffusion.

IPTV : les blocages pourraient encore s’intensifier en France

La lutte contre la diffusion illégale de contenus sportifs s’appuie désormais sur un dispositif impliquant davantage d’intermédiaires techniques.

Dans une décision publiée en mai 2026, l’Arcom rappelle notamment que plus de 5 000 demandes de blocage ont été notifiées aux services DNS alternatifs en 2025.

Les ayants droit peuvent également demander l’actualisation des mesures pour tenir compte de nouveaux sites apparaissant pendant une compétition.

Ce mécanisme vise à limiter les changements d’adresse répétés des plateformes illégales, sans nécessiter systématiquement une nouvelle procédure complète pour chaque domaine identifié.

La principale conséquence pour les utilisateurs est simple : un changement de DNS ou l’activation d’un VPN ne permet pas de garantir l’accès à un service IPTV bloqué. Les mesures peuvent concerner plusieurs éléments de l’infrastructure Internet, tandis que les services de télévision autorisés restent accessibles dans le cadre normal de leurs abonnements.