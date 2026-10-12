One UI 9 : attention, cette mise à jour empêche certains Galaxy de démarrer normalement

La mise à jour One UI 9 provoque un problème particulièrement gênant sur certains Samsung Galaxy A57. Depuis ce lundi 12 octobre 2026, plusieurs utilisateurs européens signalent que leur smartphone reste bloqué sur l’écran de bienvenue après l’installation d’Android 17. À la place de l’écran d’accueil, un message technique contenant l’erreur « AccessDenied » apparaît. En attendant des explications de Samsung, les propriétaires du Galaxy A57 pourraient avoir intérêt à reporter l’installation.

Le Galaxy A57 reste bloqué après l’installation de One UI 9

Samsung vient d’étendre le déploiement de One UI 9 sur le Galaxy A57 en dehors de la Corée du Sud, notamment dans plusieurs pays européens.

Mais certains utilisateurs rencontrent une difficulté inattendue après le redémarrage du téléphone.

L’installation semble se terminer normalement, puis le smartphone affiche l’écran « Bienvenue dans One UI 9 ». Lorsque l’utilisateur tente de poursuivre la configuration, une page d’erreur apparaît avec les informations suivantes :

<Error> <Code>AccessDenied</Code> <Message>Access Denied</Message> </Error>

Dans les premiers témoignages publiés sur Reddit, plusieurs propriétaires expliquent ne plus pouvoir accéder normalement à leur écran d’accueil, même après un redémarrage.

Le problème intervient alors que Samsung accélère le déploiement d’Android 17. Menow a justement recensé les 18 Galaxy qui reçoivent déjà One UI 9, dont le Galaxy A57.

Une erreur liée au chargement de l’écran de bienvenue ?

Les informations communiquées par les utilisateurs suggèrent que le problème pourrait venir d’une ressource distante utilisée pendant la configuration de One UI 9.

Le message « AccessDenied » correspond généralement à un refus d’accès à une ressource. Il ne signifie donc pas nécessairement que le système Android lui-même a été endommagé.

Dans au moins un témoignage détaillé, l’utilisateur explique que la mise à jour s’est bien installée, mais que l’assistant de bienvenue empêche ensuite toute utilisation normale du smartphone.

Cette explication reste toutefois une hypothèse. Samsung n’a pas encore confirmé l’origine exacte du dysfonctionnement ni précisé si celui-ci dépend d’une région, d’un serveur ou d’une version particulière du firmware.

Il est également impossible de déterminer combien de Galaxy A57 sont concernés.

Certains utilisateurs ont partagé plusieurs méthodes de dépannage. Les résultats restent variables et aucune procédure spécifique n’a encore été validée officiellement par Samsung.

Si votre Galaxy A57 est bloqué, commencez par les manipulations les moins risquées :

Effectuez un redémarrage forcé en maintenant les boutons latéral et volume bas pendant plusieurs secondes.

en maintenant les boutons latéral et volume bas pendant plusieurs secondes. Si l’interface le permet, essayez de désactiver temporairement le Wi-Fi et les données mobiles , puis relancez la configuration.

, puis relancez la configuration. Si le problème persiste, contactez l’assistance Samsung ou un centre de service agréé avant toute manipulation avancée.

Un utilisateur a notamment rapporté avoir retrouvé l’accès à son téléphone après une manipulation technique utilisant ADB pour désactiver l’assistant de configuration.

Cette solution n’est pas recommandée au grand public. Elle implique des commandes système susceptibles de perturber le fonctionnement du téléphone si elles sont mal utilisées.

Évitez également de procéder immédiatement à une réinitialisation d’usine. Cette opération peut effacer vos données personnelles sans garantir la disparition de l’erreur.

Faut-il attendre avant d’installer One UI 9 sur votre Galaxy ?

Pour les propriétaires d’un Galaxy A57 qui n’ont pas encore effectué la mise à jour, patienter quelques jours semble être la précaution la plus raisonnable, particulièrement si le téléphone est utilisé pour le travail ou les communications quotidiennes.

Le problème ne semble pas systématique : plusieurs utilisateurs indiquent avoir installé One UI 9 sans rencontrer cette erreur.

Il faut également distinguer les modèles. Les signalements les mieux documentés concernent actuellement le Galaxy A57, ce qui ne permet pas de conclure que tous les smartphones Samsung recevant Android 17 présentent le même risque.

Pour vérifier si votre appareil est concerné par le déploiement, consultez notre dossier One UI 9 : Galaxy compatibles et déploiement en France.

Samsung prépare-t-il un correctif ?

Au moment de la publication, aucun correctif officiel spécifiquement destiné à l’erreur « AccessDenied » n’a été confirmé.

Samsung n’a pas non plus publié de communication détaillant l’origine du problème ou annonçant une suspension générale du déploiement sur le Galaxy A57.

Les utilisateurs qui ont déjà installé One UI 9 sans difficulté peuvent continuer à utiliser normalement leur appareil.

En revanche, si la mise à jour apparaît sur votre Galaxy A57 et que vous ne l’avez pas encore lancée, il est préférable d’attendre que Samsung clarifie la situation ou publie un éventuel correctif.

Un dysfonctionnement limité à l’assistant de configuration peut sembler mineur, mais lorsqu’il empêche d’accéder au téléphone, ses conséquences deviennent particulièrement gênantes au quotidien.