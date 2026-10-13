iPhone Duo : Apple prépare quelque chose d’inhabituel en magasin pour son premier iPhone pliable

Apple prépare un lancement particulièrement ambitieux pour son premier iPhone pliable. Alors que l’iPhone Duo arrivera en France le 23 octobre 2026, le constructeur aurait prévu des espaces de démonstration spécialement aménagés dans ses Apple Store. Certaines boutiques américaines pourraient accueillir plus de 150 exemplaires destinés aux essais. Mais derrière cette mise en scène inhabituelle, une autre information pourrait inquiéter les acheteurs : les stocks seraient limités au lancement.

Apple veut que les clients manipulent l’iPhone Duo avant de l’acheter

Selon les informations révélées par Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On du 11 octobre, Apple prépare une importante opération commerciale dans ses boutiques pour accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo.

Le constructeur aurait notamment conçu de nouveaux présentoirs permettant de montrer comment le smartphone se plie et se déplie. La plupart des Apple Store devraient également recevoir une table supplémentaire consacrée à ce modèle.

L’objectif serait de permettre aux visiteurs de découvrir physiquement un appareil très différent des iPhone traditionnels.

Avec son écran extérieur de 5,4 pouces et sa dalle intérieure de 7,6 pouces, l’iPhone Duo propose deux formats d’utilisation dans un seul appareil. Cette particularité est difficile à apprécier uniquement à travers des photos ou des vidéos.

Les démonstrations devraient donc mettre en avant la charnière, le passage d’un écran à l’autre et les nouvelles possibilités de multitâche d’iOS 27.

Plus de 150 iPhone Duo dans une seule boutique Apple

Apple prévoirait un dispositif particulièrement impressionnant dans ses magasins les plus fréquentés.

L’Apple Store de la Fifth Avenue, à New York, pourrait recevoir plus de 150 iPhone Duo destinés aux démonstrations et aux présentoirs.

Le centre d’accueil de l’Apple Park, en Californie, disposerait de près de 100 exemplaires.

D’autres boutiques importantes, notamment à Chicago et Los Angeles, devraient accueillir entre 30 et 40 unités.

Les magasins plus classiques recevraient en moyenne une vingtaine de smartphones de démonstration.

Ces informations concernent essentiellement les États-Unis. Apple n’a pas encore précisé si les boutiques françaises bénéficieront d’un dispositif comparable.

Malgré ces démonstrations, les stocks pourraient être limités

C’est l’autre élément important rapporté par Bloomberg. Apple aurait prévu suffisamment d’appareils pour assurer le lancement commercial, mais les quantités disponibles pourraient rester limitées dans les premières semaines.

Cette situation pourrait compliquer les achats pour les clients souhaitant obtenir immédiatement une configuration particulière, notamment les versions disposant de davantage de stockage.

Le constructeur n’a cependant communiqué aucun chiffre officiel concernant les stocks destinés à la France.

Il faut également distinguer les exemplaires de démonstration des appareils réellement proposés à la vente. Une boutique peut disposer de nombreux iPhone Duo pour les essais sans avoir autant d’unités disponibles pour les acheteurs.

Cette question mérite d’autant plus d’attention que le premier pliable d’Apple représente un investissement important. Menow a notamment détaillé le coût potentiel des réparations de l’écran pliable et de la charnière, deux éléments essentiels à prendre en compte avant l’achat.

Pourquoi Apple mise autant sur les essais en magasin

Avec l’iPhone Duo, Apple ne cherche pas simplement à vendre un iPhone plus puissant. Le constructeur doit convaincre les utilisateurs de l’intérêt d’un format pliable, alors que ses modèles traditionnels disposent déjà de grands écrans.

Une démonstration permet notamment de vérifier trois points difficiles à évaluer à distance : la visibilité de la pliure, la sensation de la charnière et le confort lorsque le téléphone est refermé.

Les acheteurs pourront également se faire une idée plus précise de l’intérêt du multitâche sur l’écran intérieur.

Ce sont des éléments particulièrement importants face à l’iPhone 18 Pro Max, qui conserve un format classique. Nous avons d’ailleurs comparé les différences entre l’iPhone Duo et l’iPhone 18 Pro Max, notamment sur l’écran, la photographie et l’autonomie.

Pour Apple, l’expérience en boutique pourrait donc jouer un rôle déterminant dans la décision d’achat.

iPhone Duo : les précommandes ouvrent le 16 octobre en France

Contrairement aux dispositifs de démonstration, le calendrier commercial a été confirmé officiellement par Apple.

Les précommandes de l’iPhone Duo débuteront le vendredi 16 octobre 2026 à 14 heures en France, pour une disponibilité à partir du vendredi 23 octobre.

Le smartphone sera proposé en deux coloris, blanc stellaire et ciel nocturne, avec des capacités de stockage allant de 256 Go à 2 To.

Son prix de départ atteint 2 339 €, ce qui en fait l’un des modèles les plus coûteux du catalogue Apple.

Pour les clients intéressés, l’essai en magasin pourrait être particulièrement utile avant de dépenser une telle somme. Reste à savoir si les Apple Store français disposeront de suffisamment d’exemplaires pour permettre une prise en main dans de bonnes conditions.

Apple semble vouloir transformer la découverte de l’iPhone Duo en véritable expérience. Mais si les informations sur les stocks se confirment, essayer le premier iPhone pliable pourrait être beaucoup plus facile que repartir immédiatement avec le modèle souhaité.