Une nouvelle bêta Global cible plusieurs défauts du quotidien. Sa référence permet de la distinguer de la version européenne.

La bêta HyperOS 4 du Xiaomi 15 Ultra reçoit une série de corrections pour le clavier, l’écran d’accueil et l’horloge. Des changements modestes sur une fiche technique, mais bien plus visibles lorsqu’un widget disparaît ou qu’une application ne répond plus. La version porte la référence 4.0.0.9.XOAMIXM.D01. Son journal de modifications a été publié le 20 octobre dans Xiaomi Community, où il détaille les problèmes visés.

La nouveauté concerne donc la fiabilité de cette version de test. Elle ne correspond ni au lancement initial d’HyperOS 4, ni à une distribution stable pour tous les propriétaires du téléphone en France. Le suffixe du logiciel est ici aussi important que le numéro placé devant.

Gboard et les widgets figurent dans les corrections

Le relevé publié par feds64 dans Xiaomi Community mentionne un problème d’affichage de Gboard dans certaines situations. Il recense également des corrections pour les icônes de l’écran d’accueil et les widgets, ainsi que pour une horloge susceptible de ne plus répondre. La carte météo figure elle aussi dans les éléments dont l’affichage a été corrigé.

Le point commun de ces correctifs est leur visibilité au quotidien : les éléments concernés sont ceux que l’on consulte dès l’accueil ou au moment de saisir un message. La note ne mesure pas la fréquence des incidents et n’annonce aucune évolution de l’appareil photo. Une correction du clavier ne permet pas non plus de déduire un gain d’autonomie.

Une bêta Global à distinguer de la version européenne

La référence documentée appartient à la branche Global, identifiable par MIXM. La branche européenne EEA utilise EUXM. Nous avions déjà détaillé les premières références HyperOS 4 signalées en Europe : elles permettent de suivre séparément l’avancement de chaque variante, sans confondre deux distributions portant le même nom commercial.

Sur un 15 Ultra en EUXM, l’absence de ce numéro précis dans les paramètres n’indique donc pas une mise à jour manquée. Pour les testeurs de la branche Global, il fournit en revanche un repère exploitable : vérifier si le défaut de Gboard ou du widget se reproduit avant et après cette version, puis joindre le résultat au retour envoyé à Xiaomi.