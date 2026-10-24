Le boîtier utilise la proximité Bluetooth et des horaires. La livraison mondiale ouvre le sujet aux lecteurs européens, sans tarif français confirmé.

Bloquer les applications au moment où l’on entre dans la chambre : Brick Night associe la proximité d’un boîtier Bluetooth à des horaires choisis. Sa documentation de lancement, publiée le 22 octobre, décrit cette nouvelle méthode pour limiter le scroll au lit. Le téléphone ne devient pas inutilisable et le blocage prend fin lorsqu’on quitte la zone prévue.

La marque annonce une livraison mondiale et dispose notamment d’une logistique aux Pays-Bas. Le produit peut donc intéresser des lecteurs européens, même si aucun prix français TTC n’a été confirmé dans les éléments vérifiés.

Les applications se bloquent dans la zone, aux horaires choisis

D’après la présentation du fabricant, l’utilisateur choisit les applications et sites à restreindre ainsi qu’un horaire. Le blocage s’applique lorsque le téléphone se trouve dans la zone définie. Sortir de cette zone ou atteindre la fin de la plage prévue permet de retrouver l’accès.

Cette logique diffère d’une simple limite quotidienne de temps d’écran. Le critère n’est plus seulement le nombre de minutes déjà consommées : il associe un lieu à un moment. Cela vise le scénario très précis du dernier coup d’œil qui se prolonge au coucher.

Le boîtier fonctionne avec deux piles CR2477, sans connexion Wi-Fi ni recharge quotidienne. L’annonce décrit donc un accessoire physique complémentaire au téléphone, et pas un nouveau routeur chargé de filtrer tout le réseau du logement.

Le téléphone reste utilisable pour les fonctions autorisées

La FAQ de Brick précise que l’application Téléphone n’est pas bloquée. Sur Android, le lanceur ne peut pas non plus faire partie des applications interdites. Le dispositif n’a donc pas pour principe de rendre tout le smartphone inutilisable.

Les restrictions de sites et les possibilités de blocage ne doivent pas être supposées identiques entre iPhone et Android. Avant un achat, il faut vérifier la compatibilité de sa version du système et la prise en charge des applications ou du navigateur réellement utilisés.

Pour un lecteur français, il reste aussi à contrôler le montant final affiché à la commande, la livraison et les conditions de retour. La présence d’une logistique européenne ne garantit pas à elle seule le même délai ou le même total dans tous les pays.

Sortir de la zone reste un moyen de retrouver ses applications : Brick Night ajoute une contrainte volontaire au geste de consulter son téléphone. Pour juger de son utilité, la question est donc de savoir si cette étape supplémentaire suffit à interrompre son habitude du soir. L’annonce ne fournit pas de preuve clinique permettant de promettre une amélioration du sommeil.