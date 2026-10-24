Une fuite décrit quatre appareils photo sans téléobjectif. Ce choix compterait davantage que le nombre de capteurs sur la fiche technique.

Un troisième appareil photo au dos peut servir à regarder de très près, sans aider à photographier de loin. Selon les informations publiées le 14 octobre par GalaxyClub, le Galaxy A58 conserverait un module macro de 5 mégapixels aux côtés de ses appareils principal et ultra grand-angle. Samsung ne profiterait donc pas de cette génération pour ajouter un véritable téléobjectif à cette gamme.

Le média spécialisé décrit un appareil principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra avant de 12 mégapixels. Ces caractéristiques restent une fuite : Samsung n’a pas présenté le téléphone, que GalaxyClub attend au printemps 2027.

Le macro sert aux petits détails, pas aux sujets éloignés

Un module macro est conçu pour photographier de près : texture d’un tissu, détail d’une fleur ou petit objet. Un téléobjectif répond à un besoin différent, celui de cadrer plus serré un sujet situé à distance. La présence du premier ne remplace donc pas celle du second.

Pour un acheteur qui photographie surtout ses proches, des animaux ou un détail architectural, cette différence peut peser davantage que le nombre total d’appareils affiché dans une annonce. Le zoom numérique reste possible avec un appareil principal, mais il repose notamment sur un recadrage et du traitement ; ce n’est pas l’ajout d’une autre optique.

Le choix rapporté par GalaxyClub décrirait ainsi une continuité dans les usages proposés. Le futur téléphone couvrirait la photo courante, les vues plus larges et la proximité, sans ajouter une nouvelle distance focale dédiée aux sujets lointains.

Des définitions semblables ne suffisent pas à juger les photos

La liste de définitions évoque une évolution prudente. Elle ne révèle toutefois pas l’identité de chaque composant. La taille du capteur, l’objectif, la stabilisation et le traitement jouent aussi sur le résultat final.

Il serait donc prématuré d’annoncer des photos inchangées ou moins bonnes. Le point précis de cette fuite concerne la composition du système photo, et particulièrement le maintien du macro. Aucun comparatif indépendant du Galaxy A58 ne permet encore d’aller plus loin.

Un détail de fleur et un visage situé à l’autre bout d’une scène demandent deux outils différents. Si cette configuration se confirme sur le modèle commercialisé, le Galaxy A58 garderait le premier usage sans ajouter l’optique dédiée au second.

Source

Fuite originale de GalaxyClub, 14 octobre.