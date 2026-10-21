Oppo Find X10 : les prix français arrivent le 21 octobre, voici les remises déjà prévues

Les Find X10 auront droit à des remises en France. Prix, paiement final et acompte de 49 € : ce que prévoit réellement l’offre Oppo.

Les prix français des Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max doivent apparaître le 21 octobre, au moment où la boutique ouvrira le paiement final de son opération de lancement. Des remises sont déjà prévues. Mais avant de verser les 49 € demandés pour participer, une ligne du règlement mérite d’être lue : cet acompte ne réserve pas de stock.

Il ne garantit donc pas que le téléphone sera encore disponible au moment de régler le solde.

150 ou 200 € de remise, selon le modèle

Les conditions françaises de l’offre Early Bird prévoient un bon de 150 € sur le Find X10 et de 200 € sur le Find X10 Pro Max. La phase de paiement final commence le 21 octobre à 17 heures ; le tarif des appareils doit alors être affiché.

Les 49 € versés seront déduits du montant à payer si l’achat aboutit. Ce n’est pas une réduction supplémentaire. Oppo précise aussi que cette participation initiale ne constitue pas, à elle seule, un contrat de vente ou de précommande du produit.

Pour comparer le coût réel de l’achat, il faut ainsi distinguer trois choses : le prix du smartphone, la remise applicable et la somme déjà avancée.

La batterie française reste un point à vérifier

Le lancement mondial se déroule à Majorque. Dans son annonce du 8 octobre, Oppo décrit un double système photo de 200 mégapixels pour le Find X10 et trois appareils de cette définition pour le Pro Max. La marque annonce aussi la vidéo 4K à 120 images par seconde sur les trois caméras arrière de ce dernier.

La fiche mondiale met en avant 8 000 mAh. Une note indique pourtant que certains marchés recevront une batterie de 7 150 mAh. Cette différence était déjà signalée dans notre article sur les variantes du Find X10 Pro Max. Un prix français accompagné de la fiche locale sera donc plus utile qu’une simple conversion du tarif chinois. Pour un acheteur qui hésite entre les deux modèles, la comparaison devra porter sur la même capacité de stockage, la batterie effectivement proposée ici et le montant final après remise.