One UI 9 : Samsung reconnaît un autre bug dans les icônes de QuickStar

Vous désactivez un indicateur réseau, et c’est l’icône Wi-Fi qui disparaît. Ce comportement déroutant a été signalé après le passage à One UI 9 dans QuickStar, le module Good Lock qui personnalise la barre d’état. Samsung a reconnu le problème le 19 octobre et prévoit une correction, sans donner de date.

Vous désactivez un indicateur réseau, et c’est l’icône Wi-Fi qui disparaît. Ce comportement déroutant a été signalé après le passage à One UI 9 dans QuickStar, le module Good Lock qui personnalise la barre d’état. Samsung a reconnu le problème le 19 octobre et prévoit une correction, sans donner de date.

Une commande peut agir sur le mauvais indicateur

Le témoignage initial remonte au 17 octobre sur Samsung Members. Son auteur décrit notamment une icône Wi-Fi qui réapparaît en activant Ne pas déranger, puis disparaît lorsque le réglage d’un indicateur réseau est modifié. Le décalage concerne donc les commandes d’affichage et leur résultat à l’écran.

Dans sa réponse du 19 octobre, l’équipe Good Lock indique que les développeurs ont identifié un fonctionnement anormal lors de l’activation ou de la désactivation de certaines icônes système. Elle précise que la résolution nécessite des modifications et des vérifications du logiciel de la plateforme.

Un correctif est prévu, mais son calendrier reste ouvert. Samsung ne renvoie pas simplement vers un bouton à réactiver. La réponse décrit un travail plus profond que la modification d’une préférence dans QuickStar, ce qui explique l’absence d’échéance annoncée.

Le signalement provient du forum coréen. Il ne constitue pas un recensement des modèles ou des versions françaises touchés. L’existence du défaut est reconnue ; son étendue exacte reste à établir.

Un autre cas, déjà abordé dans notre article sur les icônes masquées par QuickStar, tient à l’espace disponible. Un format de date trop long peut repousser certains indicateurs hors de la zone visible. Choisir une date plus courte répond à cette contrainte de présentation.

Ici, les réglages semblent agir sur les mauvais éléments. Raccourcir une date ne peut pas être présenté comme la correction officielle de ce deuxième problème. Pour transmettre un retour utile, mieux vaut noter la version de One UI, celle de QuickStar et les bascules qui produisent le comportement, avec une capture ou un enregistrement si possible.

Avant d’accuser la box, ouvrez les paramètres Wi-Fi et vérifiez si le téléphone est réellement déconnecté. Le défaut reconnu ici concerne les indicateurs : leur disparition ne suffit pas à prouver une coupure du réseau.