One UI 9 : les icônes Wi-Fi disparaissent ? QuickStar peut manquer de place

Le Wi-Fi et le réveil semblent avoir disparu de votre Galaxy ? Si vous avez personnalisé la barre d’état avec QuickStar, la date peut simplement occuper trop de place. Un responsable Good Lock a confirmé ce comportement le 16 octobre sous One UI 9 et recommande un format plus court. Voici le réglage à vérifier avant de chercher une panne de connexion.

Le cas vient d’un utilisateur de la communauté Samsung coréenne. Dans son message du 15 octobre, il signale que des icônes ne sont plus visibles après une mise à jour et l’utilisation de Good Lock. Son affichage de date occupe une partie de l’espace disponible dans la barre d’état, où doivent aussi tenir les indicateurs du téléphone.

Le modérateur chargé de Good Lock répond le lendemain : l’espace étant limité, certains formats peuvent laisser des icônes hors de l’affichage. Il recommande de choisir une autre présentation de la date pour retrouver l’ensemble des indicateurs. SammyGuru a repris cette explication le 17 octobre ; la réponse de Samsung, elle, date bien du 16.

Une icône absente ne prouve donc pas que la fonction est coupée. Le témoignage concerne notamment le Wi-Fi et le réveil. C’est d’abord un problème d’espace à l’écran, pas la démonstration d’une panne du réseau ou de l’alarme.

Un format plus court permet de vérifier rapidement

Si vous utilisez QuickStar pour personnaliser l’horloge et la date, revenez dans le module depuis Good Lock et choisissez une présentation plus compacte. Comparez ensuite la barre d’état avec celle que vous aviez auparavant. Les intitulés et les options peuvent varier selon la version installée : la recommandation confirmée porte sur le format, sans imposer un menu français précis.

Pour savoir si la connexion fonctionne toujours, ouvrez le panneau des réglages rapides et regardez l’état du Wi-Fi. Pour le réveil, contrôlez l’heure et l’activation de l’alarme dans Horloge. Vous saurez ainsi si seul le symbole manque ou si vous rencontrez un autre problème.

Samsung donne une explication, sans annoncer de correctif

La réponse du responsable ne fournit ni numéro de version corrective ni calendrier de mise à jour. Elle décrit une limite de présentation et une manière de la contourner. Désinstaller Good Lock ou réinitialiser le téléphone serait donc une réponse disproportionnée à ce seul symptôme.

Menow suivait déjà l’adaptation des modules Good Lock à One UI 9. Ce nouveau cas concerne un réglage précis de QuickStar. Il devient pertinent pour un utilisateur français si son Galaxy présente le même comportement ; le témoignage coréen ne permet pas d’affirmer que tous les modèles et toutes les versions distribuées en France sont touchés.