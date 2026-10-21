Xperia 1 VII : Android 17 lui ouvre un vrai mode Bureau sur écran externe

Brancher son Xperia sur un moniteur ne sert plus seulement à agrandir une vidéo. Avec Android 17, le Xperia 1 VII fait partie des modèles capables d’afficher un environnement de bureau sur un écran externe. Le déploiement européen repéré le 19 octobre donne un intérêt très concret à cette fonction documentée par Sony : utiliser…

Brancher son Xperia sur un moniteur ne sert plus seulement à agrandir une vidéo. Avec Android 17, le Xperia 1 VII fait partie des modèles capables d’afficher un environnement de bureau sur un écran externe. Le déploiement européen repéré le 19 octobre donne un intérêt très concret à cette fonction documentée par Sony : utiliser plusieurs applications avec un clavier et une souris.

Le téléphone ne change pas de processeur. C’est sa façon de travailler qui évolue.

Le mode Bureau concerne le Xperia 1 VII, pas toute la gamme

Dans sa présentation française d’Android 17, Sony cite les Xperia 1 VIII, 1 VII et 1 VI pour cette utilisation sur écran externe. Le constructeur décrit un fonctionnement avec plusieurs applications et des périphériques de saisie. Consulter des e-mails tout en gardant un document ouvert devient ainsi plus confortable que sur le seul écran du smartphone.

Le Xperia 10 VII reçoit lui aussi Android 17 en Europe, mais il ne figure pas dans cette liste de compatibilité du mode Bureau. Les deux mises à jour ne doivent donc pas être présentées comme strictement équivalentes. L’accès au nouvel Android et l’accès à chacune de ses fonctions restent deux informations différentes.

Les versions européennes signalées sont 71.2.A.2.35 pour le Xperia 1 VII et 72.2.A.2.38 pour le Xperia 10 VII. La référence du téléphone compte également : les observations concernent notamment les XQ-FS54 et XQ-FE54. Un calendrier japonais ou une variante opérateur ne permet pas de déduire la réception sur un appareil acheté en France.

Les fonctions photo du 1 VIII restent séparées

La documentation Sony rassemble plusieurs générations. Elle réserve au Xperia 1 VIII les styles personnalisés de l’assistant caméra IA décrits sur cette page, ainsi que la compatibilité Quick Share avec AirDrop qui y est présentée. Lire l’ensemble comme une liste commune à tous les Xperia conduirait à promettre des outils absents du modèle précédent.

Les applications Android restent au centre du poste de travail

Pour le propriétaire d’un 1 VII, l’intérêt le plus tangible reste donc ce nouvel usage avec moniteur. Il faut disposer d’un écran et d’une connexion compatibles, puis vérifier le guide propre au modèle pour le branchement. Les applications demeurent des applications Android : leur interface et leurs possibilités peuvent varier dans une fenêtre redimensionnée.

Pour les e-mails et les documents déjà disponibles sur Android, le gain est simple : davantage d’espace, un pointeur et un clavier. Les logiciels qui exigent une version Windows ou macOS restent hors de ce périmètre.