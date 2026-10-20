Autonomie, cycles, réparabilité : comment lire l’étiquette européenne d’un smartphone

Heures d’autonomie, cycles de batterie, classe énergétique et réparabilité : les bons repères pour comparer les smartphones grâce à l’étiquette européenne.

4 883 mAh, 51 heures 30 et 1 000 cycles : ces trois chiffres peuvent décrire la même batterie sans répondre à la même question. L’un parle de capacité, le deuxième d’endurance par charge, le troisième de vieillissement. L’étiquette énergétique européenne des smartphones les remet dans leur contexte et ajoute des repères sur la résistance et la réparabilité. Voici lesquels regarder avant de comparer deux appareils.

Cette étiquette accompagne les smartphones concernés mis sur le marché européen depuis le 20 juin 2025. Elle donne accès, par son QR code, à une fiche détaillée dans EPREL, le registre européen des produits. Elle sert aussi bien à comprendre une promesse d’autonomie qu’à regarder la durée de vie ou la facilité de réparation.

Les heures d’autonomie et les mAh mesurent deux choses différentes

Les mAh décrivent la capacité électrique nominale de la batterie. C’est une donnée utile, mais elle ne résume pas la consommation du téléphone. L’écran, les composants et le logiciel participent tous à l’énergie dépensée pendant son utilisation.

L’étiquette affiche donc aussi une endurance par charge, exprimée en heures et minutes selon un protocole normalisé. Ce chiffre permet une comparaison sur une base commune. Il ne promet pas une durée identique chez tous les utilisateurs : filmer longtemps, jouer ou rester dans une zone où le réseau passe mal ne reproduit pas exactement les conditions du test.

La bonne question devient : quel appareil obtient la meilleure endurance dans le même cadre de mesure ? Deux batteries de capacités différentes peuvent aboutir à des durées proches. Inversement, une augmentation de capacité entre deux générations ne permet pas, à elle seule, de calculer le gain réel d’autonomie.

Les cycles parlent de vieillissement, pas de temps entre deux prises

Le nombre de cycles correspond à la durabilité de la batterie au fil des charges et décharges. Dans le cadre européen, il est associé au maintien d’une part de sa capacité initiale. Ce repère s’intéresse au vieillissement, tandis que les heures et minutes concernent l’endurance d’une charge.

Il faut aussi éviter de compter chaque branchement comme un cycle complet. Des recharges partielles ne correspondent pas chacune à une décharge et recharge totale. Plusieurs recharges partielles peuvent ainsi représenter un cycle complet : le nombre de branchements ne suffit pas à le compter.

Deux téléphones peuvent ainsi afficher une endurance proche à l’achat, mais des engagements différents sur la longévité de la batterie. Si vous gardez votre appareil plusieurs années, ce second chiffre mérite d’être regardé à côté du premier.

La lettre énergétique ne remplace pas la note de réparabilité

L’étiquette utilise plusieurs classements. La classe d’efficacité énergétique, de A à G, ne doit pas être lue comme une note globale de qualité du smartphone. La réparabilité dispose de sa propre classe, et la résistance aux chutes d’un autre indicateur.

Un appareil peut être efficace sur le plan énergétique tout en étant moins simple à réparer qu’un concurrent. Ces caractéristiques ne s’annulent pas : elles éclairent des choix différents. Quelqu’un qui remplace souvent une batterie n’a pas nécessairement les mêmes priorités qu’une personne qui cherche surtout la meilleure endurance dès l’achat.

La fiche détaillée peut préciser les composantes du score de réparabilité. L’accès aux pièces, les outils nécessaires ou les informations de réparation aident alors à comprendre la note, au lieu de s’arrêter à sa lettre.

Chez Apple, une classe énergétique A peut côtoyer une réparabilité C

La fiche européenne Apple du modèle A3720 indique 4 883 mAh de capacité nominale et 51 heures 30 minutes d’endurance par cycle. Elle mentionne aussi au moins 1 000 cycles de durabilité, une classe énergétique A et une classe de réparabilité C.

Ces données n’entrent pas en contradiction. L’appareil peut obtenir un bon classement d’efficacité sans recevoir la meilleure classe de réparabilité. Les 51 heures 30 ne deviennent pas une garantie de deux jours dans n’importe quel usage, et les 1 000 cycles ne décrivent pas le délai entre deux recharges.

Le document distingue même la résistance aux chutes répétées selon l’état de l’appareil. C’est un rappel utile pour les formats pliants : une seule formule comme « résistant » peut masquer des conditions de test différentes.

Comparez la référence vendue en Europe, puis vos usages

Pour vérifier un modèle, scannez le QR code de son étiquette ou retrouvez sa référence dans EPREL. Contrôlez ensuite que l’identifiant correspond à la version que vous envisagez d’acheter. Une capacité publiée pour une variante étrangère ne doit pas être automatiquement attribuée au modèle européen.

Relevez dans cet ordre l’endurance par charge, les cycles de batterie, la réparabilité et les résistances annoncées. Cette lecture donne une comparaison plus utile que le seul chiffre mis en avant dans une fiche commerciale. Le guide de la Commission européenne explique la fonction de ces indicateurs et leur accès dans la base.

Gardez enfin les tests en conditions réelles comme complément. L’étiquette fournit un terrain commun pour comparer les appareils ; vos journées de navigation, de photo ou de jeu déterminent ensuite la marge d’autonomie dont vous aurez réellement besoin.