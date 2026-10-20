Android Auto prépare un mode professionnel pour accéder aux applications du travail

Un mode professionnel a été découvert dans Android Auto 18.0.664204. La tuile existe en développement, sans activation publique ni date annoncée.

Un bouton en forme de mallette pourrait donner une place aux applications professionnelles dans Android Auto. Une enquête publiée le 19 octobre révèle une tuile Work Mode dans la version 18.0.664204. L’équipe d’Android Authority et AssembleDebug l’a fait apparaître par rétro-ingénierie ; elle ne fonctionne pas encore dans l’état observé.

Le bouton porte sur les profils de travail, ces espaces qui isolent les applications et les données professionnelles sur le téléphone. Leur arrivée dans la voiture étendrait cette séparation à un autre écran du quotidien.

Le profil professionnel arriverait jusque sur l’écran de la voiture

Sur Android, un profil de travail permet de séparer les données et applications professionnelles de l’usage personnel. Des applications peuvent ainsi exister sous deux instances distinctes, avec un repère visuel en forme de mallette pour le côté professionnel.

La tuile repérée pourrait prolonger cette logique dans Android Auto. Les captures de l’enquête originale d’Android Authority montrent un accès professionnel dans les réglages rapides et un indicateur associé à l’interface. Le fonctionnement définitif n’est toutefois pas encore observable.

Pour quelqu’un qui utilise le même appareil dans un véhicule personnel et professionnel, l’enjeu serait d’identifier les applications affichées et le compte auquel elles appartiennent. La présence d’une seconde instance d’application demande davantage qu’un simple changement d’icône : les deux environnements doivent rester distincts.

Android Auto 18 ne débloque pas à lui seul cette fonction

Le numéro de version peut prêter à confusion. Menow avait déjà expliqué pourquoi Android Auto 18 ne suffit pas à afficher le nouveau tableau de bord. Le même principe s’applique à cette tuile : du code et une interface en préparation peuvent être présents dans un paquet sans être ouverts au public.

L’enquête relève aussi de nouvelles icônes de réglages sur des appareils Samsung. Leur présence accompagne le travail sur l’interface, mais elle ne donne ni une liste de véhicules compatibles ni un calendrier de lancement.

Aucune date européenne d’activation n’est annoncée. Avant de pouvoir utiliser cette séparation au quotidien, il faudra que le mode soit opérationnel et que Google précise quelles applications il peut afficher. Installer le paquet analysé ne suffit pas à obtenir ce résultat.